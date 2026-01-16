Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Basket

Basket, Serie A: parte senza Trapani il girone di ritorno

Pubblicato

5 minuti fa

il

Per approfondire:
Quinn Ellis
Ellis / Ciamillo

Prende il via domani il girone di ritorno della Serie A di basket e il tema del giorno, ovviamente, è l’assenza di Trapani in campo e un girone che vedrà scendere sul parquet solo quindici squadre. Con la cancellazione della squadra di Antonini dal massimo campionato della palla a spicchi cambia la corsa ai playoff e quella salvezza, con una sola squadra che verrà retrocessa.

E il weekend inizia subito con un big match, quello di Tortona dove arriva l’Olimpia Milano. Nel girone d’andata la squadra dell’ex Mario Fioretti fece subito il colpaccio al Forum, vincendo 71-74, ma ora i ragazzi di Peppe Poeta arrivano da sei successi consecutivi in LBA e dagli ottimi risultati in Eurolega. Sarà una sfida dura ed equilibrata tra due delle squadre più in forma del campionato. Sempre sabato sarà la volta di Trento-Cremona, uno spareggio tra due formazioni al margine della zona playoff e che vanno a caccia di punti fondamentali per continuare la corsa per la post season.

Domenica, invece, si inizia con Varese-Venezia, altra sfida da non perdere, con i padroni di casa che hanno un occhio sulla zona playoff e l’altra su quella salvezza, mentre i veneti sono attualmente quarti in classifica e vogliono confermarsi nella zona nobile. Scontro diretto in chiave playoff quello tra Sassari e Napoli, con i sardi che seguono i campani a due punti di distanza e vogliono ricucire il gap, mentre gli ospiti hanno la chance di allungare su una potenziale diretta concorrente.

A inizio stagione si sarebbe ipotizzato il match tra Udine e Reggio Emilia come lo scontro tra una formazione in zona playoff e una in lotta per la salvezza, ma difficilmente si sarebbero piazzati i neopromossi friulani al settimo posto della classifica e gli emiliani terz’ultimi. Ma attenzione, perché Reggio sta risalendo la china e si prospetta un match equilibratissimo. Si chiude, infine, con due testacoda: la Virtus Bologna ospita, infatti, una Treviso a caccia di punti per staccarsi dalla penultima posizione; mentre Brescia va in casa di una Cantù in piena crisi di risultati. Riposa, infine, Trieste che da calendario avrebbe dovuto affrontare Trapani.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità