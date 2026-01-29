Sci alpino, Sara Thaler terza nella discesa di Coppa Europa a Orcieres

Dopo il successo di tre giorni fa in superG, Fabiana Dorigo si ripete nella discesa di Coppa Europa a Orcieres. La tedesca concede dunque il bis sulle nevi francesi, conquistando la sua seconda vittoria nel circuito continentale. Una classifica cortissima, visto che le prime quattro sono addirittura racchiuse in appena 6 centesimi.

Infatti al secondo posto si è classificata la finlandese Rosa Pohjolainen, che ha accusato un ritardo di 3 centesimi dalla vetta. Sorride anche la squadra azzurra con il terzo posto di Sara Thaler, a soli cinque centesimi da Dorigo. Per la ventunenne gardenese è il settimo podio della carriera in Coppa Europa, il secondo stagione.

Quarta posizione per la svizzera Stefanie Grob (+0.06), che ha preceduto le austriache Lisa Grill (+0.11) e Leonie Zegg (+0.21). Settima la norvegese Inni Holm Wembstad (+0.34) davanti alla svizzera Jasmin Mathis e all’austriaca Vanessa Nussbaumer, ottava a pari merito (+0.45). Completa la Top-10 un’altra austriaca, Anna Schilcher (+0.62).

Le altre azzurre a punti: Ludovica Righi (17ma, +1.45), Ilaria Ghisalberti (19ma, +1.49), Alice Calaba (23ma, +1.79), Carlotta De Leonardis (26ma, +1.89) e Giulia Albano (28ma, +1.95).

Thaler sale al terzo posto della classifica di specialità con 232 punti alle spalle dell’austriaca Anna Schilcher (299) e della svizzera Stefanie Grob (266). In quella generale invece continuano a comandare le azzurre Alice Pazzaglia e Sara Allemand, rispettivamente con 580 e 450 punti davanti alla svizzera Grob con 417.