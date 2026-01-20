Federica Brignone ritrova il sorriso: “Ero un po’ rigida, non sentivo il dolore. Un ottimo test”

Federica Brignone è settima al termine della prima manche del gigante di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: l’azzurra ha tracciato un primo bilancio del ritorno in gara dopo quasi 300 giorni dal grave infortunio subito ai microfoni di Rai 2 HD.

L’azzurra descrive le sensazioni vissute: “Ero sempre tranquilla in questi giorni, ho detto ‘Che bello, torno in gara’, però poi quando ho messo fuori i bastoni prima ho detto ‘Non so se sono pronta’. Avevo paura di non andare abbastanza profonda, e ho ricercato quello, però sono partita veramente un po’ rigida. In queste condizioni è tosta, poi mi sono ricordata di respirare che ero già dopo il primo intermedio, e da lì è andata un po’ meglio“.

Le velleità per la seconda run: “Mi sono sentita bene, più mi scaldo e meglio sto, poi comunque con l’adrenalina troppo dolore non l’ho sentito, è stato un ottimo test. Voglio ritrovare le mie sensazioni, voglio ritrovare come so sciare, adesso ho rotto il ghiaccio, e spero di già farlo un pochettino nella seconda manche“.