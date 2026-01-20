Coppa del MondoSci AlpinoSport in tvSport Invernali
A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Kronplatz e prova Kitzbuehel, tv, streaming
Il grande Circo Bianco al femminile si prepara ad una giornata che potrebbe essere uno spartiacque nel corso della stagione. La Coppa del Mondo di sci alpino femminile torna in pista per il classico slalom gigante di Kronplatz, le due manche scatteranno alle 10:30 e alle 13:30, mentre, in campo maschile, è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera di Kitzbuehel, il via è previsto alle 11:30.
Non sarà certamente una gara come le altre perché, dopo il grave infortunio, rientra Federica Brignone. La vincitrice della Coppa del Mondo dello scorso anno inizierà a testarsi per capire il livello della propria forma in ottica olimpica e valutare quali saranno le modalità migliori con cui procedere nelle prossime settimane. Per quanto concerne il discorso legato alla vittoria l’austriaca Julia Scheib, in caso di nuovo successo, potrebbe operare un allungo decisivo nella graduatoria di specialità. Attenzione però alla reazione di Alice Robinson, vogliosa di riscattare le recenti uscite, e ad avversarie sempre pericolose come la svizzera Camille Rast e la svedese Sara Hector.
In casa Italia si seguono con grande interesse le prove di Lara Della Mea, fin qui la migliore delle azzurre tra i pali larghi, e di Sofia Goggia che nella disciplina tecnica vuole provare a sfogare la delusione per i mancati risultati in discesa. Doveroso segnalare la terza presenza assoluta nel circuito maggiore della giovanissima Anna Trocker.
In campo maschile i velocisti iniziano a prendere confidenza con una delle piste leggendarie dello sci internazionale. La prima prova cronometrata servirà ad operare una prima valutazione delle linee da adottare nella gara di sabato, a familiarizzare con la tipologia di neve da affrontare e ad iniziare l’impostazione del cruciale lavoro sui materiali.
Come seguire gli eventi? Rai 2 trasmetterà le due manche dello slalom gigante femminile di Kronplatz. La trasmissione streaming sarà garantita da RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+ e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dello slalom gigante femminile e della prova di discesa maschile.
A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI IN TV
Martedì 20 gennaio
Ore 10:30 prima manche slalom gigante femminile Kronplatz – Diretta tv Rai 2
Ore 11:30 prima prova cronometrata discesa libera maschile Kitzbuehel (Austria)
Ore 13:30 seconda manche slalom gigante femminile Kronplatz – Diretta tv Rai 2
PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Rai 2 (slalom gigante femminile)
Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN (slalom gigante femminile)
Diretta testuale: OA Sport (slalom gigante femminile e prova discesa libera maschile)
STARTLIST SLALOM GIGANTE FEMMINILE KRONPLATZ
1 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Salomon
2 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
3 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
4 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
6 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
7 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic
8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
9 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard
10 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
11 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
12 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic
13 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
14 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
15 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
17 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN Dynastar
18 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer
19 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Atomic
20 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
21 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head
22 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
23 299363 ZENERE Asja 1996 ITA Salomon
24 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
25 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
26 565401 BUCIK JOGAN Ana 1993 SLO Salomon
27 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Salomon
28 426486 SYLVESTER-DAVIK Madeleine 2005 NOR Atomic
29 56517 ASTNER Nina 2000 AUT Atomic
30 6537468 BOCOCK Elisabeth 2005 USA Rossignol
31 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head
32 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head
33 516813 PILLER Sue 2005 SUI Atomic
34 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Blizzard
35 206793 DORIGO Fabiana 1998 GER Atomic
36 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon
37 108420 FORGET Arianne 2003 CAN Atomic
38 6295835 PAZZAGLIA Alice 2002 ITA Rossignol
39 6296778 COLLOMB Giorgia 2006 ITA Rossignol
40 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA Rossignol
41 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
42 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG Rossignol
43 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic
44 516753 GROB Stefanie 2004 SUI Rossignol
45 405138 JELINKOVA Adriana 1995 CZE Salomon
46 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN Atomic
47 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head
48 516895 ALLENBACH Dania 2007 SUI Salomon
49 6296380 POMARE Ambra 2004 ITA Rossignol
50 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
51 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Head
52 516848 ZEHNDER Shaienne 2006 SUI Rossignol
53 56548 WALDAUF Sophia 2001 AUT Rossignol
54 56723 RIEDERER Elena 2005 AUT Blizzard
55 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK Kaestle
56 207083 ERTL Romy 2007 GER Head
57 108336 LAMONTAGNE Justine 2002 CAN Rossignol
58 56709 RAICH Leonie 2005 AUT Atomic
59 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 AIN Atomic
STARTLIST PRIMA PROVA DISCESA LIBERA MASCHILE KITZBUEHEL
1 SEJERSTED Adrian NOR
2 ALEXANDER Cameron CAN
3 ROGENTIN Stefan SUI
4 HINTERMANN Niels SUI
5 FRANZONI Giovanni ITA
6 MONNEY Alexis SUI
7 MURISIER Justin SUI
8 ALLEGRE Nils FRA
9 KRIECHMAYR Vincent AUT
10 VON ALLMEN Franjo SUI
11 ODERMATT Marco SUI
12 PARIS Dominik ITA
13 COCHRAN-SIEGLE Ryan USA
14 HROBAT Miha SLO
15 SCHIEDER Florian ITA
16 CASSE Mattia ITA
17 CRAWFORD James CAN
18 BENNETT Bryce USA
19 KILDE Aleksander Aamodt NOR
20 HEMETSBERGER Daniel AUT
21 LEHTO Elian FIN
22 INNERHOFER Christof ITA
23 ALPHAND Nils FRA
24 BAUMANN Romed GER
25 KOHLER Marco SUI
26 ROESTI Lars SUI
27 BABINSKY Stefan AUT
28 MUZATON Maxence FRA
29 MIGGIANO Alessio SUI
30 THEAUX Adrien FRA
31 HAASER Raphael AUT
32 SCHWARZ Marco AUT
33 STRIEDINGER Otmar AUT
34 SEGER Brodie CAN
35 BOSCA Guglielmo ITA
36 HILTBRAND Livio SUI
37 MONSEN Felix SWE
38 ZABYSTRAN Jan CZE
39 GIEZENDANNER Blaise FRA
40 BOISSET Arnaud SUI
41 MAPLE Wiley USA
42 READ Jeffrey CAN
43 ALLIOD Benjamin Jacques ITA
44 VOGT Luis GER
45 JOCHER Simon GER
46 MOELLER Fredrik NOR
47 CATER Martin SLO
48 NEGOMIR Kyle USA
49 GOLDBERG Jared USA
50 RIESER Stefan AUT
51 ARVIDSSON Erik USA
52 PFIFFNER Marco LIE
53 PLOIER Andreas AUT
54 von APPEN Henrik CHI
55 WIESER Vincent AUT
56 GAMEL SEIGNEUR Charles FRA
57 MORSE Sam USA
58 PERATHONER Max ITA
59 CAILLOT Ken FRA
60 BAILET Matthieu FRA
61 ALPHAND Sam FRA
62 FEURSTEIN Lukas AUT
63 TRANINGER Manuel AUT
64 ABBRUZZESE Marco ITA
65 ELEZI CANNAFERINA Alban FRA
66 FRESQUET Adrien FRA
67 SEGER Riley CAN
68 STEUDLE Roy-Alexander GBR
69 SZOLLOS Barnabas ISR
70 LUIK Juhan EST