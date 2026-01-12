LIVE Napoli-Olimpia Milano, Serie A basket 2026 in DIRETTA: posticipo in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sfida fra Gevi Napoli e EA7 Emporio Armani Milano, valida come quindicesimo turno del massimo campionato italiano. La partita avrà luogo al palazzetto dello sport partenopeo Alcott Arena, un elemento di sussidio in più per Napoli, che cercherà di ribaltare un pronostico che vede il team bianco-azzurro partire da sfavoriti.

Milano arriva a questo posticipo come favorita d’obbligo e con l’entusiasmo alle stelle dopo la bella vittoria in Eurolega contro l’Anadolu Efes. Il coach Beppe Poeta, proprio per le fatiche europee, potrebbe concedere un alto minutaggio a quei giocatori che finora hanno visto meno il campo. Il roster della squadra meneghina è di un livello altissimo per il campionato italiano e anche i cosiddetti “panchinari” sono sicuramente capaci di dire la loro nelle sfide del nostro campionato.

Napoli arriva alla sfida dopo la sconfitta nello scontro diretto per la corsa play off contro Varese. La squadra partenopea, se vuole continuare a coltivare il sogno di qualificarsi alla post-season, dovrà cercare di uscire dal campo con una vittoria. Per farlo, oltre al sostegno de pubblico di casa, il coach Alessandro Magro potrà contare su un gruppo compatto e con diverse frecce al proprio arco: dal duo di guardie Mitrou-Long e Bolton all’atletismo della batteria dei lunghi con Flagg, Simms e Croswell.

La partita potrebbe rivelarsi più difficile del previsto per Milano. L’Emporio Armani, se vuole continuare a rincorrere il primo posto in classifica, al momento occupato dalla Virtus Bologna e distante 4 punti, deve assolutamente vincere, ma le scorie europee e le probabili ampie rotazioni potrebbero costare care alla squadra lombarda. Napoli arriva senza la pressione del pronostico e vogliosa di regalarci sorprese.

La partita fra la GeVi Napoli e L'Emporio Armani Milano, quindicesimo turno di LBA, si terrà nella Alcott Arena e inizierà alle 18.45!