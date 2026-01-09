Basket, Eurolega: l’Olimpia Milano cambia faccia nella ripresa e batte l’Anadolu Efes grazie ad un super Armani Brooks

L’Olimpia Milano festeggia nel migliore dei modi il 90esimo anniversario della sua nascita. All’Allianz Cloud, i meneghini hanno battuto, grazie ad grandissimo secondo tempo, i turchi dell’Anadolu Efes per 87-74, nel match valido per la ventunesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Dopo due quarti complicati, l’Olimpia ha alzato nettamente il suo livello in entrambe le metà campo, conquistando il secondo successo consecutivo nella massima competizione europea. Prestazione da fuoriclasse di Armani Brooks che chiude con 31 punti a referto (7/12 da tre). Fondamentale anche l’apporto di Zach Leday (15 punti).

Iniziano forte i turchi con un 0-4 in apertura grazie ad Osmani e Dessert. L’Olimpia si sblocca in lunetta con LeDay ma gli ospiti arrivano subito sul +8 con il canestro di Dessert. Bolmaro mette in partita i meneghini con 4 punti consecutivi ma è sempre Osmani a tenere in testa i turchi (+9). Bolmaro e Mannion reagiscono ma l’Anadolu risponde con la tripla di Weiler-Babb. L’Olimpia continua a faticare dall’arco e la tripla di Loyd rispedisce i milanesi a 9 lunghezze. Nebo si iscrive al match ma ancora Osmani ed il contropiede di Jones danno ai turchi il massimo vantaggio (+11). 16-27 per l’Efes a fine primo quarto.

Alla tripla di Dozier rispondono Brooks e Guduric per il -9 e l’Olimpia torna in partita. Jones fa la voce grossa sotto canestro ma è ancora Guduric, da tre, a tenere agganciati i padroni di casa (-8). Le percentuali dall’arco dei meneghini crescono e con le due triple consecutive di Brooks Milano si riavvicina sul -6. Lee infila 5 punti di fila ed i turchi si riportano subito sul +13 con la tripla di Weiler-Babb. LeDay risponde dall’arco con il suo primo canestro dal campo e nel finale ai liberi Brooks rispondono quelli di Lee. Efes avanti 38-49 all’intervallo lungo.

La tripla di LeDay inaugura la ripresa e con l’appoggio di Nebo Milano riprende la sua rimonta (-6). Bolmaro fa 2/2 ai liberi e la tripla di Brooks completa il parziale di 10-0 grazie al quale l’Olimpia arriva a -1. La schiacciata di Shields vale il sorpasso ma Lee risponde con il primo canestro del quarto dell’Efes. Al 2/2 di LeDay risponde Lee ed entrambe le squadre entrano in bonus. Weiler-Babb rimette in testa i turchi ma l’Olimpia opera il nuovo sorpasso grazie alla tripla di LeDay. Brooks piazza i liberi del +4 (massimo vantaggio dei padroni di casa) e nel finale Booker fa 1/2 in lunetta. Con un grande terzo quarto Milano ribalta il match, punteggio di 62-57 a 10′ dal termine.

Il canestro di Weiler-Babb apre la frazione decisiva ma l’Olimpia infila un 5-0 (Bolmaro e Guduric da tre) per il +8 momentaneo. Milano lavora bene in difesa, l’Efes fatica e Brooks infila la quarta tripla del suo match (+11). I turchi tornano a segnare con Lee dalla lunetta ma Brooks è scatenato e piazza la sesta e la settima tripla della sua partita per il +18. Lee con un gioco da quattro riavvicina gli ospiti e la schiacciata di Jones riporta a -10 l’Efes a 2’49” dal termine. Milano torna a segnare con LeDay e Bolmaro riassicura il +11 ai padroni di casa. Nel finale, sono i liberi di Guduric a chiudere il match. 87-74 il punteggio finale e seconda vittoria consecutiva per Milano.