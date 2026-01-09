Basket, Trapani Shark: altri due punti di penalità in classifica e inibizione per Antonini

Prosegue il calvario della Trapani Shark, protagonista in negativo di una delle pagine più brutte della storia del basket italiano con la recente “partita farsa” in Bulgaria che è costata alla squadra siciliana l’esclusione dalla Champions League 2025-2026, massima competizione per club organizzata dalla FIBA. La formazione trapanese ha ricevuto un’ulteriore sanzione, questa volta in campo nazionale.

Il Tribunale federale della FIP, riunitosi oggi, ha comminato infatti altri 2 punti di penalità a Trapani oltre all’inibizione di due anni per il presidente Valerio Antonini causa irregolarità amministrative in fase di iscrizione alla Serie A 2025-2026. Gli Shark arrivano dunque a 10 punti complessivi di penalità, retrocedendo a quota 10 punti in classifica (il bilancio è 10-4) dietro al gruppone in lotta per la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia.

“La FIP comunica che, in data odierna, il Tribunale federale, ai sensi degli artt. 59, lettera b e 61 del Regolamento dí Giustizia, ha sanzionato il club Trapani Shark con 2 punti di penalizzazione per l’anno sportivo in corso e il presidente del club, sig. Valerio Antonini, con due anni di inibizione per irregolarità amministrative all’atto dell’iscrizione al campionato 2025/26“, si legge nel comunicato ufficiale della FIP.

Resta da capire adesso quale sarà l’epilogo di questa vicenda, con il prossimo step rappresentato dall’eventuale disputa del match in programma domani sera al PalaShark tra Trapani e Trento. I tifosi siciliani, tramite una lettera indirizzata alla FIP e pubblicata sui social, hanno chiesto l’annullamento della partita per “salvaguardare la credibilità del campionato e i valori che la pallacanestro italiana è chiamata a rappresentare. Lo svolgimento della gara in queste condizioni configurerebbe una evidente farsa sportiva, in contrasto con i principi di correttezza, lealtà e credibilità che dovrebbero sempre guidare il movimento cestistico italiano“.