LIVE Musetti/Sonego-Kecmanovic/Muller, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: primo rodaggio in doppio

Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE dell’esordio in doppio e stagionale nell’ATP 250 di Hong Kong di Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO, opposti alla coppia serbo francese composta da Miomir Kecmanovic e Alexander Muller.

Esordio a coppie quindi per i due azzurri, che giunsero molto avanti nel Masters 1000 di Cincinnati e che insieme hanno dimostrato di potersi esprimere al meglio. Sul cemento asiatico di Hong Kong proveranno quindi a fare più strada possibile, loro che in doppio vantano un titolo, in quel di Doha nel 2024. Preparazione in vista degli Australian Open, dove Sonego difenderà i quarti del 2025.

Al prossimo turno, i quarti di finale, ci sarebbero Erler/Galloway, teste di serie numero due del tabellone a coppie, oppure Ho/Jebens. In singolare Musetti e Sonego sono impegnati rispettivamente dal secondo turno contro il vincente tra Etcheverry e Royer e contro Rei Sakamoto al primo turno per quanto riguarda il torinese. Il toscano è testa di serie numero uno del singolare.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta LIVE della sfida di doppio maschile dell’ATP 250 di Hong Kong di Lorenzo MUSETTI e Lorenzo SONEGO, opposti alla coppia composta da Miomir Kecmanovic e Alexander Muller. Si parte non prima delle ore 9:00, prima dalle 4:00 Mmoh-Kypson e Nava-Djere. Vi aspettiamo!