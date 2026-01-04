Tennis, Medvedev su Alcaraz e Sinner: “Impossibile raggiungere il loro livello, serve affrontarli tante volte”

Se c’è un giocatore che ha sofferto più di altri il dominio di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner negli ultimi due anni, non si può non pensare a Daniil Medvedev. Il russo, che ha chiuso il 2025 al tredicesimo posto del ranking ATP, è pronto a vivere una nuova stagione con linfa ritrovata, ma anche con l’amara consapevolezza di non poter competere con i primi due della classe. A confermarlo è stato proprio il diretto interessato nel contesto della conferenza stampa dell’ATP 250 di Brisbane, Torneo preparatorio agli Australian Open.

Il nativo di Mosca durante l’incontro con i giornalisti ha spiegato quali sono le armi in più sfoggiate fino a questo momento dal numero 1 e dal numero 2 del mondo: “Sono migliori degli altri, la loro potenza di palla è superiore a tutti, servono in modo ottimale, si muovono con grande intensità – ha detto il russo – Se ripeteranno la costanza vista lo scorso anno, per chiunque sarà impossibile raggiungere il loro livello. L’importante sarà affrontarli quante più volte possibile. Se ci giochi per 10 volte, puoi batterli almeno una volta”.

Medvedev si è poi concentrato su sé stesso: “Ho migliorato le mie prestazioni verso la fine dell’anno scorso e penso sia importante aver mantenuto la stessa squadra con cui ho iniziato qualche mese fa. Sono soddisfatti del mio sistema di gioco e stanno cercando di aggiungere dettagli che mi renderanno un giocatore migliore. Abbiamo lavorato molto sulla volée e sul servizio in questa pre stagione”.

Ricordiamo che Daniil Medvedev debutterà domani, lunedì’ 5 gennaio, contro l’ungherese Fucsovics.