Luciano Darderi e Lorenzo Sonego giocheranno ad Auckland: Ben Shelton, n.1 del seeding

L’appuntamento è previsto dal 12 al 17 gennaio. Sul cemento outdoor di Auckland, in Nuova Zelanda, andrà in scena uno dei tornei scelti dai giocatori nell’avvicinamento agli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio a Melbourne. Un evento che spesso è condizionato dalle condizioni climatiche, in cui il vento è spesso protagonista.

In terra neozelandese il n.1 del seeding sarà Ben Shelton. Il mancino americano vorrà testarsi, pensando al Major australiano, in cui nel 2025 si è spinto fino alle semifinali. Penultimo atto che poi l’ha visto soccombere sotto i colpi di Jannik Sinner. Shelton non sarà l’unico top-player da considerare. All’appello risponderanno anche il norvegese Casper Ruud e il ceco Jakub Mensik.

Luciano Darderi sarà la testa di serie n.4 in questo tabellone. L’italo-argentino, reduce da un’annata di grande crescita nella quale ha conquistato tre titoli a livello ATP, vuole assolutamente evolversi anche sulle superfici più rapide. La sua presenza ad Auckland sarà un test valido, in vista dell’avventura nello Slam di Melbourne.

Lo stesso discorso può valere per Lorenzo Sonego. Il piemontese ha chiuso il 2025, mettendo in mostra un buon tennis e ora vuole dare un seguito. Interrotta la collaborazione tecnica con Fabio Colangelo, è spettato a Vincenzo Santopadre il compito di supportare “Sonny”, ricordando quanto di buono fatto nell’ultima edizione degli Australian Open (quarti di finale, perdendo contro Shelton). Sonego inizierà la sua annata però ad Hong Kong e le prestazioni nel torneo asiatico condizioneranno anche la sua presenza in Nuova Zelanda.

ENTRY-LIST ATP AUCKLAND 2026 (TABELLONE PRINCIPALE)

1. Ben Shelton

2. Casper Ruud

3. Jakub Mensik

4. Luciano Darderi

5. Cameron Norrie

6. Alex Michelsen

7. Lorenzo Sonego

8. Alexandre Muller

9. Sebastian Baez

10. Nuno Borges

11. Camilo Ugo Carabelli

12. Fabian Marozsan

13. Jenson Brooksby

14. Valentin Royer

15. Giovanni Mpetshi Perricard

16. Tomas Martin Etcheverry

17. Francisco Comesana

18. Aleksandar Kovacevic

WILD CARD

Gael Monfils

Stan Wawrinka