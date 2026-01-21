LIVE Italia-Croazia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello, o semifinale o si va a casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Il programma di Italia-Croazia degli Europei di pallanuoto

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale del match tra Italia e Croazia in programma a Belgrado (Serbia), valevole per gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile: la vincente del match odierno andrà in semifinale contro la Serbia, mentre chi perderà affronterà la Spagna nella finale per il 5° posto.

Italia e Croazia sono appaiate a quota 9 al secondo posto del Gruppo F: la Grecia ha già vinto il girone e sfiderà l’Ungheria in semifinale venerdì 23 alle ore 17.00, mentre chi la spunterà tra azzurri e balcanici nel penultimo atto se la vedrà con la Serbia padrona di casa sempre venerdì, alle ore 20.30.

La perdente del match odierno, invece, domani, giovedì 22 gennaio, alle ore 20.30, affronterà la Spagna nella finale per il 5° posto. Quello tra Settebello e balcanici, dunque, è un vero e proprio quarto di finale mascherato. Di seguito le formazioni di Italia-Croazia.

Italia: Marco Del Lungo, Francesco Cassia, Jacopo Alesiani, Mario Del Basso, Filippo Ferrero, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Matteo Iocchi Gratta, Lorenzo Bruni, Francesco Condemi, Alessandro Carnesecchi, Francesco De Michelis, Alessandro Balzarini, Mattia Antonucci. All.: Alessandro Campagna.

Croazia: Marko Bijac, Rino Buric, Loren Fatovic, Luka Loncar, Franko Lazic, Luka Bukic, Ante Vukicevic, Marko Zuvela, Matias Biljaka, Josip Vrlic, Zvonimir Butic, Konstantin Kharkov, Ivan Marcelic, Filip Krzic, Andrija Basic. All.: Ivica Tukac.

Il match tra Italia e Croazia in programma a Belgrado (Serbia), valevole per gli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, inizierà alle ore 18.00: OA Sport vi proporrà la Diretta Live testuale dell’evento dalle ore 17.40 con la cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Buon divertimento!