LIVE Italia-Australia, World Cup pallanuoto femminile 2026 in DIRETTA: secondo impegno per il Setterosa

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Italia e Australia, valida per la seconda giornata della World Cup 2026. Il Setterosa di Maurizio Mirachi è partito con una sconfitta contro la Grecia per 11-15 e adesso è costretto a vincere per sperare ancora nel passaggio del turno e l’accesso alla seconda fase della competizione.

Anche l’Australia, che ospiterà le Finals dal 20 al 26 luglio a Sidney, ha iniziato con una sconfitta: infatti, a vincere la prima giornata sono state le padrone di casa dell’Olanda che è riuscita a prendere il largo grazie ad un secondo e un terzo quarto complessivo di 8 reti ad 1 per le Oranje.

L’Italia, come detto, ha bisogno di trovare una vittoria per poi giocarsi il tutto per tutto contro l’Olanda nella terza giornata che andrà in scena domenica 3 maggio. Il Gruppo B recita una vittoria per Olanda e Grecia, mentre in quello A sono Stati Uniti d’America e Spagna ad aver iniziato al meglio la competizione.

La sfida tra Italia e Australia inizierà alle 20.15 e verrà disputata a Rotterdam, città che sta ospitando l’intera prima fase della World Cup 2026. Segui la partita in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!