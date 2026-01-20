Seguici su
Pallanuoto

Pallanuoto, l’Ungheria batte la Spagna ai rigori e conquista la semifinale. Avanza anche la Serbia

Pubblicato

8 minuti fa

il

Ungheria pallanuoto
Ungheria pallanuoto - IPA/Sport

Più che una partita di un girone, il livello era alto quasi quanto una finale. Agli Europei di pallanuoto maschile in quel di Belgrado oggi è andata in scena una spettacolare Spagna-Ungheria, con i magiari che sono riusciti ad imporsi ai rigori, conquistando quindi il pass per le semifinali nella manifestazione continentale.

Una partita clamorosa, nella quale è regnato l’equilibrio, con gli iberici a segnare la rete del pareggio allo scadere e Vogel ad esaltarsi sui tiri dai 5 metri. Nella serata il derby infuocato tra Serbia e Montenegro ha visto prevalere i gli ospiti in rimonta, con i padroni di casa che conquistano l’altro posto per le semifinali. Già certa anche la Grecia, resta l’ultima semifinalista da decidere: domani la sfida decisiva tra Italia e Croazia.

Martedì 20 gennaio

Olanda-Francia 10-14

Spagna-Ungheria 14-15 dopo i rigori

Serbia-Montenegro 13-15

CLASSIFICA

Serbia 11 *
Ungheria 11 *
Spagna 10
Montenegro 6
Francia 3
Olanda 1

* qualificata alle semifinali

