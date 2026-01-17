Pallanuoto
Pallanuoto, Croazia e Grecia dilagano nella prima giornata della seconda fase agli Europei
Gli Europei di Belgrado archiviano la seconda giornata della seconda fase con match di primo turno del girone F, pool composta dalle tre qualificate del gruppo B e dalle prime tre del gruppo D. Nel pieno rispetto dei pronostici della vigilia Croazia e Grecia dilagano e continuano la corsa verso la conquista di un posto in semifinale.
In apertura di giornata l’Italia piega 16-14 la mai doma Georgia. I giocatori in calottina bianca, nonostante l’espulsione per gioco violento di Shushiashvili a fine secondo quarto, resistono ai tentativi di allungo di una rivale che tocca il massimo vantaggio sul 14-8 firmato da Balzarini e lottano fino alla fine prima di capitolare. In casa azzurra si mette in evidenza Lorenzo Bruni, top scorer del match con una cinquina.
La Grecia, prima a punteggio pieno del girone B, travolge 20-6 la Turchia e trasforma il quarto impegno del proprio torneo in una semplice formalità. Gli ellenici archiviano l’incontro grazie al 12-4 dei primi sedici minuti e dilatano il vantaggio in progressione nella seconda parte della contesa. Vlachos può sorridere per l’ottimo 7/11 in superiorità numerica e per le eccellenti prove di Papanastasiou, top scorer del match con sei centri, e Kalogeroupoulos, autore di una cinquina.
Vita facile anche per la Croazia. La formazione allenata da Ivica Tucak liquida 17-9 la Romania in un match indirizzato dal dirompente 5-1 degli otto minuti iniziali. Da segnalare, sul piano individuale la giornata dominante del mancino Kharkhov, miglior marcatore dell’incontro con cinque reti.
GRUPPO F
RISULTATI
Georgia-Italia 14-16 (2-2, 4-6, 4-6, 4-2)
Grecia-Turchia 20-8 (6-3, 6-1, 4-3, 4-1)
Croazia-Romania 17-9 (5-1, 1-2, 5-3, 6-3)
CLASSIFICA
Italia e Grecia 9, Croazia 6, Romania 3, Turchia e Georgia 0