LIVE Errani/Vavassori-Bencic/Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: il doppio elvetico sarà confermato?

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del doppio misto di Italia-Svizzera, match del girone B della United Cup 2026. Dopo i due singolari spazio alla partita conclusiva con gli azzurri che calano gli assi Sara Errani ed Andrea Vavassori. Elvetici che sulla carta dovrebbero schierare i due big della squadra, ma tutto dipenderà dalle fatiche messe in campo in precedenza in special modo dal “vecchietto” Stan Wawrinka.

Italia che si affiderà ai campioni degli US Open Sara Errani ed Andrea Vavassori. Coppia rodata per l’Italia, che può far leva sui migliori al mondo, che a Flushing Meadows hanno confermato la supremazia a dispetto del nuovo e discusso format. L’emiliana ed il piemontese rappresentano una sicurezza per la squadra azzurra, che tuttavia può contare anche su due solidissimi singolaristi in grado di poter indirizzare il tie.

In casa elvetica le scelte dipenderanno dalle energie profuse nei due singolari. Nel match contro la Francia, dopo essere rimasto in campo per oltre tre ore, Wawrinka è stato risparmiato con Jakub Paul scelto al fianco di Belinda Bencic. In caso di un singolare veloce l’impressione è che il veterano di Losanna possa essere gettato nella mischia. In caso contrario la coppia azzurra sarebbe ancor più favorita.

Il doppio misto tra Italia e Svizzera sarà il terzo match dalle 10.00 dopo Paolini-Bencic e Cobolli-Wawrinka.