Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Siegemund/Roger-Vasselin, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Mercoledì 3 giugno Sara Errani e Andrea Vavassori saranno nuovamente protagonisti nel tabellone di doppio misto del Roland Garros 2026. Gli azzurri, campioni in carica, affronteranno in semifinale la coppia formata dalla tedesca Laura Siegemund e dal francese Edouard Roger-Vasselin. Un confronto impegnativo contro due specialisti della specialità.

I due azzurri hanno esordio in modo brillante contro l’australiana Ellen Perez e il portoghese Francisco Cabral, liquidati con un rapido 6-2, 6-2 in appena un’ora di gioco. Successivamente c’è stata la rimonta pazzesca contro Fanny Stollár e Chris Harrison.

Dopo aver perso il secondo set per 6-1 ed essere scivolati sotto 6-1 nel super tie-break decisivo, gli azzurri hanno infilato nove punti consecutivi per chiudere il match sul 10-6. E poi nei quarti, prestazione molto convincente sul Court Simonne-Mathieu contro la kazaka Anna Danilina e lo statunitense James Tracy, superati agilmente con un doppio 6-2 in soli 59 minuti

La sfida che vedrà protagonisti Sara Errani ed Andrea Vavassori, contro Laura Siegemund ed Edouard Roger-Vasselin, nelle semifinali del Roland Garros non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match degli azzurri.

ERRANI/VAVASSORI-SIEGEMUND/ROGER-VASSELIN ROLAND GARROS 2026

Mercoledì 3 giugno

Court Suzanne-LENGLEN – Inizio alle 11:00

1. Alize Cornet (FRA) / Daniele Hantuchova (SVK) vs Martina Hingis (SUI) / Angelique Kerber (GER)

A seguire non prima delle 12:00

2. Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) [1] vs Hugo Nys (MON) / Edouard Roger-Vasselin (FRA) [10]

A seguire

3. Sander Arends (NED) / David Pel (NED) vs Quentin Halys (FRA) / Pierre-Hugues Herbert (FRA)

A seguire

4. Sara Errani / Andrea Vavassori [1] vs Laura Siegemund (GER) / Edouard Roger-Vasselin (FRA)

A seguire

5. Shuko Aoyama (JPN) / En-Shuo Liang (TPE) vs Hanyu Guo (CHN) / Kristina Mladenovic (FRA) [13]

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta live testuale: OA Sport.