LIVE Cobolli-Wawrinka, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: esordio contro il vecchio leone

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del secondo singolare della sfida di United Cup 2026 tra Italia e Svizzera. In campo per il match maschile Flavio Cobolli ed il veterano Stan Wawrinka, giunto alla sua ultima stagione. Secondo confronto diretto tra i due con l’azzurro che nel 2024 si impose al terzo set al secondo turno del torneo ATP di Shanghai. Incontro che potrebbe indirizzare non solo il tie, bensì l’evoluzione del girone B che comprende anche la Francia.

Cobolli, ventiquattrenne nativo di Firenze da famiglia romana, si presenta all’appuntamento che inaugura la stagione da numero 22 ATP. Reduce dalla splendida settimana di Davis vissuta da autentico protagonista, il tennista laziale vuole ripartire dalla maglia azzurra per poi tendere l’assalto alla top 20 del ranking internazionale. In Australia non difende alcun punto a margine delle sconfitte al primo turno di Auckland 2025 contro Nardi, ed Australian Open 2025 contro l’argentino Etcheverry.

Dal canto suo Wawrinka, quarantunenne di Losanna, arriva alla sfida dopo aver sconfitto il francese Riderknech al termine di una maratona durata quasi tre ore e mezzo. Un’incognita dunque le condizioni del veterano elvetico, che ieri è stato sostituito nel doppio misto decisivo contro la Francia dal connazionale Jakub Paul. Dal servizio potente e dal rovescio ad una mano elegante ed efficace, lo svizzero è sempre un avversario da non sottovalutare.

La sfida tra Flavio Cobolli e Stan Wawrinka sarà il secondo match dalle 10.00 ed inizierà al termine di Paolini-Bencic. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!