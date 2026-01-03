LIVE Paolini-Bencic, Italia-Svizzera United Cup 2026 in DIRETTA: subito una sfida durissima

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Jasmine Paolini e la svizzera Belinda Bencic, valido come primo singolare della sfida tra Italia e Svizzera di United Cup, il torneo di tennis per nazioni misto dove la squadra azzurra punta a fare il meglio possibile dopo le vittorie in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup.

Finalmente inizia la stagione di tennis, con Paolini che ha chiuso la stagione precedente con tre sconfitte su tre match giocati alle WTA Finals di Riad, per via della febbre che le ha abbattuto lo stato di forma non permettendole di giocare una competizione di livello: la toscana ha perso 2-0 da Aryna Sabalenka, 2-0 da Coco Gauff e 2-0 da Jessica Pegula.

Per quanto riguarda Bencic, invece, la svizzera, che ha già disputato un match in questa United Cup battendo la francese Leaoila Jeanjean per 2-0, la stagione appena conclusa è stata molto positiva visto che è riuscita a risalire la classifica mondiale arrivando fino all’undicesimo posto, anche se lei fino a cinque anni fa ormai si trovava alla posizione numero quattro.

Il tie tra Paolini e Bencic, che aprirà il match tra Italia e Svizzera, inizierà alle 10.00 e verrà disputato a Perth, città australiana che ospita il girone degli azzurri. Gli sconti diretti sono completamente in parità per 2-2, con Jasmine che tuttavia ha vinto gli ultimi due incontri, giocati entrambi sul cemento. Segui l’incontro dell’azzurra con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport! Buon divertimento a tutti e forza azzurri!