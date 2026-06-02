Quante posizioni guadagnano Bolelli/Vavassori nel ranking ATP di doppio e dove possono arrivare al Roland Garros

Con grinta e determinazione, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono imposti nei quarti di finale del torneo di doppio del Roland Garros 2026. I due azzurri hanno sconfitto la coppia formata dal ceco Petr Nouza e dall’austriaco Neil Oberleitner col punteggio di 6-7 (7) 6-1 7-6 (12). Un epilogo lottattissimo al super tie-break che ha sorriso ai due azzurri.

Ci sono chiaramente delle conseguenze anche in classifica mondiale di questo risultato. Grazie al raggiungimento delle semifinali i due azzurri sono attualmente al n.8 (Vavassori) e n.9 (Bolelli) del ranking ATP. C’è una discrepanza di punteggi tra i due tennisti nostrani dal momento che il piemontese nell’annata ha disputato alcune partite anche con altri partner.

Pertanto, le proiezioni vanno prese singolarmente. In caso di raggiungimento dell’atto conclusivo, Vavassori si porterebbe a quota 6010 punti (n.8 virtuale) e Bolelli a 5800 punti (n.9 virtuale). Lo step in avanti in modo deciso arriverebbe con la conquista dell’ambito titolo Slam, che tanto manca ai due campioni degli Internazionali d’Italia di quest’anno.

Nell’eventualità, Vavassori raggiungerebbe quota 6810 punti (n.6 virtuale) e Bolelli 6600 punti (n.7 virtuale). Un’ascesa chiara che proietterebbe sempre più in alto il doppio nostrano.

RANKING ATP BOLELLI/VAVASSORI

Semifinale Roland Garros 2026: Andrea Vavassori (5530 punti, n.8 virtuale) / Simone Bolelli (5320 punti, n.9 virtuale)

Finale Roland Garros 2026: Andrea Vavassori (6010 punti, n.8 virtuale) / Simone Bolelli (5800 punti, n.9 virtuale)

Vittoria Roland Garros 2026: Andrea Vavassori (6810 punti, n.6 virtuale) / Simone Bolelli (6600 punti, n.7 virtuale)