Biathlon, Passler: “Mi riesce tutto semplice, si è sbloccato qualcosa”; Carrara: “Sugli sci ingranerò nelle prossime gare”

Buone notizie per la Nazionale italiana femminile di biathlon, che riesce nell’impresa di piazzare due atlete tra le migliori 15 della sprint di Oberhof nonostante l’assenza di Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Le due stelle azzurre, in accordo con lo staff tecnico, avevano scelto di rinunciare alla trasferta in Turingia per effettuare un blocco di allenamenti in preparazione dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

Conferma importante ad alti livelli per Rebecca Passler, che eguaglia il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo arrivando undicesima (con una gran prestazione al poligono) proprio come nella mass start di Le Grand Bornard che aveva chiuso il 2025: “Ho passato una pausa natalizia tranquilla ed era importante per me. Mi sono presentata ad Oberhof volendo fare il mio, come prima di Natale, e questo conta tanto per me. Non so bene spiegare questa ritrovata continuità: forse si è sbloccato qualcosa e mi riesce tutto semplice. Sugli sci non mi sono sentita al massimo, ma so che posso crescere“, il suo commento a fine gara.

Risultato di spessore in un contesto favorevole anche per Michela Carrara, al rientro nel circuito maggiore dopo un breve passaggio in IBU Cup a metà dicembre, centrando un buon 14° posto con il 90% al poligono: “Sono soddisfatta della prestazione di oggi. Bene al tiro, sugli sci ingranerò davvero nelle prossime gare. Dopo le pause faccio sempre fatica a ritrovare il ritmo e come ripresa va bene così. Tornare in IBU Cup per una tappa ha portato benefici”.