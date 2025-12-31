Monica De Gennaro miglior pallavolista al mondo nel 2025! L’incoronazione di Volleyball World: sei italiane in top-10!

Monica De Gennaro è stata grande protagonista con la maglia della Nazionale durante il 2025, contribuendo al trionfo dell’Italia ai Mondiali di volley femminile e in Nations League. Le azzurre hanno difeso il titolo nella prestigiosa competizione internazionale itinerante e poi sono salite sul trono iridato dopo aver giganteggiato alle Olimpiadi di Parigi 2024. La squadra guidata dal CT Julio Velasco ha ribadito di essere la più forte in circolazione e parte del merito è anche del formidabile libero, che al termine di questa stagione ha deciso di lasciare la maglia azzurra e di concentrarsi soltanto sull’attività di club per il finale di carriere.

Premiata come miglior libero dei Mondiali, la fuoriclasse campana si è meritata un ulteriore riconoscimento di fine anno, sempre molto difficile da ricevere per un libero: Volleyball World, portale collegato alla FIVB (la Federazione Internazionale), ha incoronato Monica De Gennaro come miglior pallavolista al mondo per il 2025. A inserirla in vetta alla speciale classifica è stato il social team della testata nata da tempo da una partnership tra FIVB e CVC Capital Partners.

La quasi 39enne (spegnerà le candeline il prossimo 8 gennaio) succede nell’albo d’oro a Paola Egonu, che era stata premiata nel 2024 dopo l’apoteosi a cinque cerchi. La giocatrice di Conegliano si è lasciata alle spalle la formidabile schiacciatrice brasiliana Gabi e la palleggiatrice Alessia Orro, che era stata premiata come MVP della rassegna iridata. La sarda si è meritata il terzo posto, precedendo la funambolica bomber turca Melissa Vargas e la solida centrale brasiliana Julia Kudiess.

Figurano ben sei italiane in top-10: oltre a De Gennaro e Orro, c’è spazio per gli opposti Ekaterina Antropova (sesta) e Paola Egonu (ottava), per la centrale Anna Danesi (la capitana della Nazionale è nona) e la schiacciatrice Myriam Sylla (decima). Spicca l’esclusione dalla top-10 di un opposto straordinario come l’opposto svedese Isabelle Haak, settima la schiacciatrice giapponese Mayu Ishikawa.

CLASSIFICA MIGLIOR GIOCATRICE VOLLEYBALL WORLD 2025

1. Monica De Gennaro (Italia)

2. Gabi (Brasile)

3. Alessia Orro (Italia)

4. Melissa Vargas (Turchia)

5. Julia Kudiess (Brasile)

6. Ekaterina Antropova (Italia)

7. Mayu Ishikawa (Giappone)

8. Paola Egonu (Italia)

9. Anna Danesi (Italia)

10 Myriam Sylla (Italia)