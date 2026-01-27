LIVE Alcaraz-De Minaur, Australian Open 2026 in DIRETTA: sarà una passeggiata di salute per il n.1?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del quarto di finale degli Australian Open 2026 che vede di fronte l’idolo locale Alex DE MINAUR opposto al numero uno del mondo Carlos ALCARAZ, che vuole issarsi per la prima volta in semifinale.

L’iberico difendeva i quarti, e li ha eguagliati, vincendo oggi si assicurerebbe di uscire dal primo torneo stagionale con un vantaggio maggiore su Jannik Sinner nella corsa al trono mondiale che terrà banco probabilmente fino al mese di novembre 2026. Nell’avvicinamento, lo spagnolo non ha lasciato set per strada nelle sfide contro Walton, Hanfmann, Moutet e soprattutto Tommy Paul, che in passato lo aveva portato a giocarsi il match punto a punto. Sono ben 3 i tie-break disputati dal murciano, uno a incontro eccezion fatta per il match contro Moutet.

L’aussie viene da un cammino infernale per issarsi ai quarti, ha superato all’esordio McDonald, subentrato al posto di Matteo Berrettini. Poi al 2° turno ha rimontato un set di ritardo a Medjedovic prima di sconfiggere in 3 parziali Frances Tiafoe e Alexander Bublik. I precedenti dicono che il giocatore australe ha vinto appena due parziali in 5 incontri, motivo per cui oggi una vittoria di Alcaraz è data come scontata dai bookmakers. Vedremo dove potrà arrivare la resistenza di De Minaur, ricordando che per chi vince c’è Alexander Zverev, se avrà la meglio del giovane fenomeno Learner Tien.

Si gioca dopo Svitolina-Gauff (9:00).