Carlos Alcaraz avverte Sinner: “Forse potrebbe un po’ risentirne verso la fine della settimana”

Carlos Alcaraz si è qualificato ai quarti di finale degli Australian Open senza lasciare set per strada e viaggia così spedito verso la sfida contro il padrone di casa Alex de Minaur, capace di regolare il temutissimo kazako Alexander Bublik. Il numero 1 del mondo ha faticato nel primo set contro lo statunitense Tommy Paul ed è stato costretto a disputare il tie-break, poi ha ingranato e nelle due frazioni successive ha sempre trovato il break risolutore per spuntarla contro il numero 19 del tabellone con il punteggio di 7-6(8), 6-4, 7-5.

Il 22enne sta inseguendo l’unico Slam che manca al suo glorioso palmares, ma non mancheranno le insidie nel corso della seconda settimana prima di un possibile atto conclusivo contro Jannik Sinner, come già successo negli ultimi tre Slam disputati e alle ATP Finals. Tra un paio di giorni, quando tornerà in campo per incrociare de Minaur, si preannuncia un grande caldo a Melbourne e la situazione potrebbe creare qualche grattacapo allo spagnolo, che partirà con tutti i favori del pronostico contro il numero 6 del seeding.

Le previsioni meteo sono al centro dell’attenzione anche perché va considerato quanto successo ieri a Jannik Sinner, che ha dovuto fare i conti con delle temperature improbe che lo hanno seriamente messo in difficoltà nel match di terzo turno contro lo statunitense Eliot Spizzirri, con tanto di crampi e di interruzione in virtù del nuovo regolamento che si adotta in queste particolari condizioni meteo, prima di riuscire a spuntarla in quattro set e a meritarsi così il derby contro Luciano Darderi.

Carlos Alcaraz è intervenuto su questo tema ai microfoni di Eurosport: “Mi sono allenato solo per 35-40 minuti e già sentivo il caldo. Non riesco nemmeno a immaginare una partita con quelle temperature. Ovviamente ho visto la partita di Sinner. Sono situazioni in cui devi andare avanti, quando hai a che fare con il caldo o con fattori esterni al gioco, tutto diventa molto più complicato“.

Il campione in carica di Roland Garros e US Open ha elogiato il grande rivale: “Jannik ha dimostrato di essere un campione e di essere bravo, uscendone praticamente ”illeso”, per così dire. I problemi fisici ci sono sempre e sono sicuro che si riprenderà al meglio, ma forse questo potrebbe danneggiarlo in vista della fine della settimana“.