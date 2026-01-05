Kafelnikov scommette su Learner Tien: “Lotterà lui con Sinner e Alcaraz”

Il grande tennis si rimette progressivamente in moto ed inizia il nuovo anno con gli occhi puntati sul duo Sinner-Alcaraz. Chi potrà fermare la corsa degli assoluti dominatori del circuito? L’ex numero uno del mondo Evgenij Kafelnikov, intervistato da Clay Tennis, si è soffermato sulla lotta per il vertice e su diverse tematiche legate alla promozione del tennis.

Sui possibili rivali dell’italiano e dello spagnolo: “Rune non è più in discussione. Bisogna piuttosto guardare a qualcuno come il giovane americano che Michael Chang sta attualmente allenando, Learner Tien. Potrebbe essere il candidato giusto. Anche Fonseca. Se ascoltano i loro allenatori, hanno un futuro molto brillante davanti a loro”.

Sul ruolo dell’Arabia Saudita nel tennis: “Bisogna promuovere il tennis là dove è già popolare. Senza alcun dubbio in Sud America, in Brasile, in Argentina, in Cile, la gente ama il tennis e si è ampiamente meritata di avere dei tornei. Quanto all’Arabia Saudita in linea di principio non sono contrario, ma che si approprino di un evento solo perché hanno montagne di soldi non è giusto“.

Sulle perplessità legata alla strada attuale intrapresa dal tennis: “Volete eliminare tornei che hanno fatto vivere e promosso il circuito per quarant’anni, semplicemente perché l’Arabia Saudita offre più denaro? Se si continua su questa strada, onestamente sinceramente non so cosa succederà al tennis in futuro”.