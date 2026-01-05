Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Tennis

Kafelnikov scommette su Learner Tien: “Lotterà lui con Sinner e Alcaraz”

Pubblicato

17 minuti fa

il

Per approfondire:
Learner Tien/LaPresse

Il grande tennis si rimette progressivamente in moto ed inizia il nuovo anno con gli occhi puntati sul duo Sinner-Alcaraz. Chi potrà fermare la corsa degli assoluti dominatori del circuito? L’ex numero uno del mondo Evgenij Kafelnikov, intervistato da Clay Tennis, si è soffermato sulla lotta per il vertice e su diverse tematiche legate alla promozione del tennis.

Sui possibili rivali dell’italiano e dello spagnolo: “Rune non è più in discussione. Bisogna piuttosto guardare a qualcuno come il giovane americano che Michael Chang sta attualmente allenando, Learner Tien. Potrebbe essere il candidato giusto. Anche Fonseca. Se ascoltano i loro allenatori, hanno un futuro molto brillante davanti a loro”.

Sul ruolo dell’Arabia Saudita nel tennis: “Bisogna promuovere il tennis là dove è già popolare. Senza alcun dubbio in Sud America, in Brasile, in Argentina, in Cile, la gente ama il tennis e si è ampiamente meritata di avere dei tornei. Quanto all’Arabia Saudita in linea di principio non sono contrario, ma che si approprino di un evento solo perché hanno montagne di soldi non è giusto.

Sulle perplessità legata alla strada attuale intrapresa dal tennis: “Volete eliminare tornei che hanno fatto vivere e promosso il circuito per quarant’anni, semplicemente perché l’Arabia Saudita offre più denaro? Se si continua su questa strada, onestamente sinceramente non so cosa succederà al tennis in futuro”.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità