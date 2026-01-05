United Cup 2026, Fritz si salva contro Munar e USA ai quarti di finale grazie al doppio misto. Spagna eliminata

USA ai quarti di finale della United Cup 2026. E’ questo il responso che arriva dalla RAC Arena di Perth (Australia), dove è andata in scena la sfida tra la formazione americana, campione in carica, e la Spagna, priva di Carlos Alcaraz e di Paula Badosa. Era un confronto senza ritorno per gli iberici, sconfitti a sorpresa dagli argentini all’esordio nel Gruppo A.

L’inizio era stato promettente, vista l’inattesa vittoria di Jessica Bouzas Maneiro contro Coco Gauff. L’iberica, reduce da una stagione 2025 da record, culminata con il miglior ranking in carriera (n. 40), il primo ottavo di finale Slam a Wimbledon e i primi quarti di finale WTA 1000 a Montreal, si è imposta con autorità contro la n.4 WTA per 6-1, 6-7(3), 6-0. Si tratta della prima sconfitta di Gauff alla United Cup dopo 10 incontri complessivi tra singolare e doppio.

L’iberica ha ha imposto subito il proprio ritmo, strappando il servizio alla statunitense nel game d’apertura e volando sul 5-0. Nel primo set ha ottenuto il break in tutti e quattro i turni di battuta dell’americana, per un totale di nove break nell’arco del match.

Il suo dritto, autore di 11 vincenti, ha alimentato la partenza fulminea, ma è stato soprattutto il gioco in risposta — unito alle difficoltà al servizio di Gauff — a indirizzare l’incontro, in netto contrasto con la prestazione dominante dell’americana contro l’argentina Solana Sierra a inizio settimana. La statunitense ha messo in campo solo il 60% di prime di servizio, vincendo meno del 60% dei punti con esse, ed è stata penalizzata da 14 doppi falli e 54 errori non forzati. Bouzas Maneiro ha eguagliato la percentuale di prime dell’avversaria, ma ha gestito meglio gli errori (41) e ha convertito 9 palle break su 12.

E così è spettato al n.9 del ranking, Taylor Fritz, provare a tenere a galla gli Stati Uniti. Dopo aver perso contro l’argentino Sebastian Baez, il californiano era chiamato a una reazione in questa competizione e con la forza dei nervi è riuscito a imporsi contro Jaume Munar, col punteggio di 7-6(4), 3-6, 7-6(6) dopo 3 ore e 14 minuti di gioco, cancellando anche una palla match.

E’ stato il turning-point della sfida, visto quanto accaduto nel doppio misto. Gauff, in coppia con Christian Harrison, si è riscattata. I due americani, infatti, hanno battuto Yvonne Cavalle-Reimers / Inigo Cervantes col punteggio di 7-6 (5); 6-0 in 1 ora e 16 minuti di partita, staccando il biglietto per i quarti di finale. Spagna eliminata e quindi Argentina seconda nel raggruppamento. Un risultato di cui dovrà tener conto l’Italia.