Lorenzo Musetti riparte da Hong Kong: il tabellone e gli avversari. Pericolo dal Canada?

Lorenzo Musetti inizia ufficialmente la sua stagione 2026. Il toscano ripartirà da Hong Kong e il suo obiettivo sarà quello di mettere in mostra un tennis adeguato alle proprie ambizioni. Conclusa l’annata scorsa in top-10 (n.8 del mondo) e con la qualificazione alle ATP Finals, Musetti vuole però interrompere il digiuno da vittorie nel massimo circuito internazionale.

L’ultimo successo risale al 23 ottobre 2022, a Napoli, nella finale vinta contro Matteo Berrettini. Da allora il carrarino ha disputato otto finali complessive, comprese quelle Challenger di Cagliari e Torino nel 2024, senza riuscire ad alzare il trofeo. L’ultima delusione è arrivata all’ATP 250 di Atene, sconfitto dall’intramontabile Novak Djokovic al termine di una delle partite più spettacolari del 2025 (4-6 6-3 7-5).

Nonostante ciò, i progressi sulle superfici rapide sono evidenti. Il classe 2002 del Bel Paese ha infatti giocato tre finali su cemento, due a Chengdu (2024 e 2025) e una proprio ad Atene contro Djokovic. Segnali incoraggianti che raccontano un Musetti sempre più competitivo anche lontano dalla terra. Il passo successivo sarà trovare continuità e lucidità nei momenti decisivi, fattore spesso determinante nelle finali perse.

Il torneo di Hong Kong può rappresentare un’occasione concreta per invertire la tendenza, oltre a essere un passaggio chiave in vista degli Australian Open (18 gennaio–1° febbraio). Un evento utile per affinare sensazioni e automatismi sul cemento. Musetti ha già calcato questi campi nel 2025, fermandosi ai quarti di finale contro Jaume Munar (2-6 7-6(4) 7-5), in una sfida sfuggitagli di mano dopo aver avuto diverse opportunità.

Nel tabellone principale, Musetti sarà la testa di serie numero uno e affronterà negli ottavi di finale il vincente della sfida tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il francese Valentin Royer. In caso di vittoria, ci sarà sulla strada del nostro portacolori, molto probabilmente, il canadese Gabriel Diallo. Un incrocio da temere, vista la crescita del nordamericano. Lorenzo lo conosce piuttosto bene, avendolo incontrato in tre circostanze ed essendosi imposto nelle ultime due: a Hong Kong proprio l’anno scorso e nei quarti di finale del 1000 di Madrid sempre nel 2025.

A seguire, in semifinale, i nomi papabili sono quelli del russo Andrey Rublev e del portoghese Nuno Borges, mentre in un’eventuale finale le candidature sono quelle dell’altro russo Karen Khachanov e del transalpino Alexandre Muller. Non sarà, quindi, una passeggiata.

TABELLONE ATP HONG KONG 2026

Musetti (ITA) [1]-Bye

Etcheverry (ARG)-Royer (FRA)

Wong (HKG) [WC]-Navone (ARG)

de Jong (NED)-Diallo (CAN) [6]

Rublev [3]-Bye

Wu (CHN) [WC]-Marozsan (HUN)

Cilic (CRO)-Mannarino (FRA)

Dzumhur (BIH)-Borges (POR) [8]

Muller (FRA) [7]-Kecmanovic (SRB)

Qualificato-Giron (USA)

Qualificato-Qualificato

Bye-Khachanov [4]

Sonego (ITA) [5]-Sakamoto (JPN)

Shang (CHN) [WC]-Comesaña (ARG)

Qualificato-van de Zandschulp (NED)

Bye-Bublik (KAZ) [2]

