United Cup 2026, l’Italia cerca il riscatto ed è obbligata a vincere contro la Francia

Il cammino dell’Italia nella United Cup 2026 potrebbe interrompersi molto prima del previsto. La squadra azzurra, infatti, si trova con le spalle al muro e non può permettersi di sbagliare domani contro la Francia. La sconfitta per 2-1 con la Svizzera ha complicato notevolmente i piani della formazione italiana, che ora deve sperare di qualificarsi per i quarti di finale come la migliore seconda nei tre gironi che si giocano a Perth.

Diventa quasi obbligatorio per l’Italia vincere per 3-0 contro la Francia, perchè già una sconfitta renderebbe molto complicato il passaggio del turno come miglior seconda. Il destino degli azzurri è intrecciato sicuramente a come termineranno le sfide tra Stati Uniti-Spagna e Grecia-Gran Bretagna, con Cobolli e compagni che comunque sapranno già in anticipo i risultati prima di scendere in campo con la Francia.

Pensando proprio alla sfida con i francesi, c’è sicuramente voglia di riscatto per Jasmine Paolini, sconfitta all’esordio da Belinda Bencic. La toscana parte nettamente favorita contro Leolia Jeanjean e dunque potrebbe trovare la prima vittoria del suo anno. Ad aprire la sfida tra Italia e Francia, però, sarà il singolare maschile, probabilmente il match più ostico per la squadra azzurra nei tre in programma. Infatti Flavio Cobolli, reduce dalla maratona contro Stan Wawrinka, dovrà vedersela con Arthur Rinderknech, numero 29 del mondo, che ha invece perso la dura battaglia all’esordio con il veterano elvetico.

La speranza è quella di vedere l’Italia sul 2-0 e a quel punto tutto dipenderebbe dal doppio misto. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno sicuramente deluso ieri contro la coppia elvetica Bencic/Paul, perdendo abbastanza a sorpresa al super tie-break. Gli azzurri affronteranno la coppia formata da Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah/Edouard Roger-Vasselin, anche loro battuti dagli svizzeri al super tie-break. Una sfida sulla carta che vede favorito il doppio azzurro, con l’Italia che spera di chiudere 3-0 per non salutare con anticipo la competizione.