Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: l’Italia maschile torna in campo prima di Milano Cortina 2026. Programmata un’amichevole
Continua la preparazione della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio maschile, pronta a tornare dopo 20 anni esatti ad un’Olimpiade, quella di Milano Cortina 2026. Nella giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio, la Federazione Italiana Sport Ghiaccio ha annunciato che gli azzurri, prima di scendere in campo per la rassegna a cinque cerchi, disputeranno una preziosa amichevole contro la Germania.
La data da fissare è quella del 4 febbraio. Alle ore 19:30 i nostri ragazzi affronteranno i teutonici alla Sparkasse Arena di Bolzano, al termine di una due giorni di ritiro che si svolgerà sempre nel territorio altoatesino. Si tratta di una sfida di livello per gli uomini di Jukka Jalonen, alle prese con avversari pregevole fattura. Ricordiamo che a PyeongChang 2018 i tedeschi conquistarono l’argento, mentre a Pechino 2022 furono costretti ad accontentarsi del decimo piazzamento complessivo.
Dopo l’amichevole, l’Italia si tufferanno definitivamente nel torneo olimpico, con la speranza di fare bene in un Gruppo B in cui dovranno sfidare Svezia (11 febbraio, 21:10), Slovacchia (13 febbraio, 12:10) e Finlandia (14 febbraio, 16:40).
Come già comunicato dalla FISG, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma federale FISG TV.