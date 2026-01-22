Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, colpo grossissimo di Asiago in Alps League. Sconfitta la capolista Salzburg II all’overtime!

Asiago hockey/ Serena Fantini

Colpo grosso Asiago nel Campionato Alps League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. La compagine italiana ha infatti incasellato l’ennesimo successo consecutivo concedendosi il lusso di battere ai supplementari tra le mura amiche la capolista Salzburg II, consolidando così il quarto posto in classifica. 

Inizio totalmente in salita per i veneti che, nel primo periodo, hanno subito le reti di prima di Juhola (3:29) e, successivamente, di Baumann (6:41). Asiago si sveglia a cinque minuti dalla prima sirena, accorciando le distanze con Magnabosco (15:37), per poi pareggiare i conti al 4:16 del secondo tempo con Porco.  Sfruttando l’inerzia, l’Hockey cCub sulle onde dell’entusiasmo cerca e trova lo strappo grazie ai goal di Mbow (9:59), Rigoni (14:58) e ancora Porco (16:18). 

Spalle al muro, gli austriaci si dimostrano grande squadra e risalgono la china. Pronti-via Warnecke suona la carica (00:28), poi Juhola (3:29), quindi Gesson che riporta tutto agli equilibri iniziali ad una manciata di secondi dalla fine (19:48). Ma ai supplementari Asiago riemerge e, dopo 4:54, insacca in rete il disco della vittoria con Bellini, chiudendo una serata memorabile.

Sorride invece Vipiteno, team che ha battuto Merano per 2-1 grazie alla zampata vincente di Sproviero su situazione di power-play siglata al 9:19. Cade invece l’Unterland, costretto a cedere il passo allo Zeller Eisbaren per 2-7 in un match mai messo in discussione.  Da segnalare inoltre anche il K.O di Cortina, sconfitta da KHL Sisak per 6-5 non riuscendo a raddrizzare una partita cominciata in salita. Di seguito la classifica aggiornata. 

ALPS LEAGUE: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 22 GENNAIO

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 Red Bull Hockey Juniors 33 21 6 1 5 133 83 +50 70
2 KHL Sisak 33 17 8 5 3 113 85 +28 64
3 EK Die Zeller Eisbären 33 18 9 4 2 112 90 +22 64
4 HC Migross Asiago 33 15 9 5 4 126 111 +15 59
5 Adler Stadtwerke Kitzbühel 33 13 12 7 1 119 98 +21 54
6 Rittner Buam SkyAlps 33 13 11 4 5 99 86 +13 52
7 EC Bregenzerwald 33 13 12 4 4 101 114 -13 51
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 32 13 12 2 5 92 99 -7 48
9 HC Gherdeina valgardena.it 33 11 15 2 5 98 127 -29 42
10 HC Meran/o Pircher 34 9 16 3 6 95 111 -16 39
11 S.G. Cortina Hafro 33 7 15 7 4 87 106 -19 39
12 HDD Jesenice 32 9 17 4 2 94 105 -11 37
13 Hockey Unterland Cavaliers 33 6 23 1 3 79 133 -54 23
