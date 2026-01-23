Hockey ghiaccio: Bolzano a valanga in ICE League. Val Pusteria va ko

Una vittoria e una sconfitta. Bilancio agrodolce per le squadre impegnate in questo venerdì 23 gennaio nell’ICE Hockey League 2025-2026. Ecco come si sono sviluppate le cose durante le partite di Bolzano e Val Pusteria.

I “Foxes” alla Sparkasse Arena dominano l’HC TIWAG Innsbruck. Misley nel primo periodo apre il conto delle marcature, poi nella fase centrale arrivano Gazley due volte e Schneider a sistemare il conto sul 4-0, che diventa alla fine 5-0 con la zampata a tempo quasi scaduto di Gersich.

Sconfitta invece per i “Lupi” per 4-3 sulla pista dei Vienna Capitals. Gli austriaci volano con Gregoire che indirizza la gara sul 2-0 dopo otto giri di lancette, ma Val Pusteria ha la forza di reagire prima riaprendo il conto con Ticar e Bowlby, quest’ultimo in seguito alla griffe di Nogier per il momentaneo 3-2 al 43′, e poi pareggiando al 44′ con una nuova rete di Ticar. Ultimo quarto d’ora con il punteggio in equilibrio, ma al 50′ l’intuizione di Vey si tramuta in gol per il 4-3 dei Capitals.

In classifica generale: EC-KAC primo con 85 punti in 40 partite disputate. Bolzano al 4° posto con 77 (40 partite), Val Pusteria in 5a posizione con 69 punti (39 punti).