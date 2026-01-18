Hockey ghiaccio: Val Pusteria stravince nell’ICE. Bolzano va ko

Un’altra domenica sera della prima fase dell’ICE Hockey League 2025-2026 si è conclusa. Tutte e due le squadre italiane erano impegnate, ecco come sono andate le cose: bilancio agrodolce per i colori azzurri.

Vittoria larga e convincente del Val Pusteria, che si è imposto 5-1 sull’FTC Telekom. Partono forte i “Lupi” segnando con Mantinger e poi con Frycklund nel secondo segmento di gioco. Arriva la reazione pronta dei magiari Kestila, ma nel terzo segmento del match arriva una nuova fiammata dei padroni di casa che vanno a referto con Bowlby, Ierullo e nuovamente Frycklund.

Sconfitta invece per 7-4, in trasferta, per il Bolzano. I Foxes cadono sulla pista dei Red Bull Salisburgo, in un match dallo strano sviluppo: bolzanini avanti 1-3 al 25′ con Gersich, da quel momento in poi però inizia di fatto un altro incontro, con gli austriaci che risalgono di tono. Dal 26′ al 38′ arrivano le reti di Huber, Baltram, Nissner e Thaler che ribaltano la gara e la incanalano sui binari dei “locali”, che alla fine portano a casa la gara con la doppietta di Raffl.

In una classifica comandata dall’EC-Kac con 82 punti (38 partite), il Bolzano rimane al 4° posto con 72 punti (38 partite) mentre il Val Pusteria si sistema in 5a piazza con 66 punti (37 partite).