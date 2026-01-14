Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Gherdeina cade contro Salisburgo nella serata di Alps League
Un solo incontro in programma nella serata di Alps Hockey League 2026. Gherdeina era di scena in casa contro i Red Bull Salisburgo II ma è arrivata una sconfitta per 3-5. Gli altoatesini rimangono in nona posizione di classifica con 42 punti.
GHERDEINA-RED BULL SALISBURGO II 3-5
Pronti, via, e gli austriaci mettono subito la partita in discesa. Vantaggio di Gesson al minuto 4:17, quindi raddoppio immediato di Wurzer al 9:52. Gli altoatesini rispondono ad inizio secondo periodo con Moncada al 26:35 per l’1-2, ma Lanzinger riporta in fuga Salisburgo con la rete del 3-1 al 36:58. Gherdeina non molla e accorcia di nuovo con Buono al 37:42, ma di nuovo Grell allunga per gli ospiti con il 4-2 al 41:38. I padroni di casa riescono ancora a rifarsi sotto con Kasslatter al 56:40, ma nel finale gli austriaci chiudono i conti con la rete del 5-3 di Juhola a 17 secondi dalla conclusione.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026
|1
|Red Bull Hockey Juniors
|31
|20
|6
|1
|4
|122
|75
|+47
|66
|2
|KHL Sisak
|32
|16
|8
|5
|3
|107
|80
|+27
|61
|3
|EK Die Zeller Eisbären
|31
|17
|8
|4
|2
|102
|84
|+18
|61
|4
|HC Migross Asiago
|31
|14
|9
|4
|4
|116
|103
|+13
|54
|5
|Rittner Buam SkyAlps
|32
|13
|10
|4
|5
|98
|84
|+14
|52
|6
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|32
|12
|12
|7
|1
|114
|97
|+17
|51
|7
|EC Bregenzerwald
|31
|12
|11
|4
|4
|97
|107
|-10
|48
|8
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|30
|12
|11
|2
|5
|90
|94
|-4
|45
|9
|HC Gherdeina valgardena.it
|33
|11
|15
|2
|5
|98
|127
|-29
|42
|10
|S.G. Cortina Hafro
|31
|7
|13
|7
|4
|81
|95
|-14
|39
|11
|HC Meran/o Pircher
|33
|9
|15
|3
|6
|94
|109
|-15
|39
|12
|HDD Jesenice
|32
|9
|17
|4
|2
|94
|105
|-11
|37
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|31
|5
|22
|1
|3
|73
|126
|-53
|20