Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, Gherdeina cade contro Salisburgo nella serata di Alps League

9 secondi fa

Un solo incontro in programma nella serata di Alps Hockey League 2026. Gherdeina era di scena in casa contro i Red Bull Salisburgo II ma è arrivata una sconfitta per 3-5. Gli altoatesini rimangono in nona posizione di classifica con 42 punti. 

GHERDEINA-RED BULL SALISBURGO II 3-5

Pronti, via, e gli austriaci mettono subito la partita in discesa. Vantaggio di Gesson al minuto 4:17, quindi raddoppio immediato di Wurzer al 9:52. Gli altoatesini rispondono ad inizio secondo periodo con Moncada al 26:35 per l’1-2, ma Lanzinger riporta in fuga Salisburgo con la rete del 3-1 al 36:58. Gherdeina non molla e accorcia di nuovo con Buono al 37:42, ma di nuovo Grell allunga per gli ospiti con il 4-2 al 41:38. I padroni di casa riescono ancora a rifarsi sotto con Kasslatter al 56:40, ma nel finale gli austriaci chiudono i conti con la rete del 5-3 di Juhola a 17 secondi dalla conclusione.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026

1 Red Bull Hockey Juniors 31 20 6 1 4 122 75 +47 66
2 KHL Sisak 32 16 8 5 3 107 80 +27 61
3 EK Die Zeller Eisbären 31 17 8 4 2 102 84 +18 61
4 HC Migross Asiago 31 14 9 4 4 116 103 +13 54
5 Rittner Buam SkyAlps 32 13 10 4 5 98 84 +14 52
6 Adler Stadtwerke Kitzbühel 32 12 12 7 1 114 97 +17 51
7 EC Bregenzerwald 31 12 11 4 4 97 107 -10 48
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 30 12 11 2 5 90 94 -4 45
9 HC Gherdeina valgardena.it 33 11 15 2 5 98 127 -29 42
10 S.G. Cortina Hafro 31 7 13 7 4 81 95 -14 39
11 HC Meran/o Pircher 33 9 15 3 6 94 109 -15 39
12 HDD Jesenice 32 9 17 4 2 94 105 -11 37
13 Hockey Unterland Cavaliers 31 5 22 1 3 73 126 -53 20
