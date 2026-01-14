Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, importante successo di Bolzano in casa di Fehervar nella serata di ICE League
Due soli match in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. Bolzano, infatti, era di scena in casa di Fehervar e ha centrato un importante successo. Gli altoatesini interrompono una serie di tre sconfitte consecutive all’overtime raggiunge Salisburgo al terzo posto in classifica generale con 69 punti.
FEHERVAR AV19-BOLZANO 3-4
Gli altoatesini passano subito in vantaggio con Mantenuto che sblocca il punteggio al minuto 14:36. I padroni di casa rispondono nel secondo tempo con Terbocs che pareggia i conti al 31:59, quindi passano a condurre con Hari al 32:27. I Foxes reagiscono nel terzo periodo e, prima pareggiano i conti con McClure al 44:17, quindi tornano avanti con Gersich al 56:34. Fehervar non ci sta e riporta il match in parità al 57:37, ma Bolzano chiude i conti a 53 secondi dalla sirena ancora con Gersich che segna il 4-3 definitivo.
Nell’altro incontro: Black Wings Lienz-Ferencvaros 5-1
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026
|1
|EC-KAC
|36
|22
|6
|3
|5
|126
|85
|41
|77
|2
|Moser Medical Graz99ers
|36
|19
|5
|6
|6
|119
|77
|42
|75
|3
|EC Red Bull Salzburg
|37
|18
|10
|6
|3
|121
|76
|45
|69
|4
|HCB Südtirol Alperia
|36
|20
|9
|2
|5
|128
|91
|37
|69
|5
|Olimpija Ljubljana
|38
|17
|13
|6
|2
|139
|106
|33
|65
|6
|HC Falkensteiner Pustertal
|35
|17
|12
|3
|3
|122
|97
|25
|60
|7
|Hydro Fehervar AV 19
|37
|15
|17
|2
|3
|89
|116
|-27
|52
|8
|Steinbach Black Wings Linz
|37
|12
|18
|6
|1
|119
|119
|0
|49
|9
|FTC-Telekom
|37
|13
|17
|1
|6
|99
|132
|-33
|47
|10
|Vienna Capitals
|36
|12
|17
|3
|4
|89
|108
|-19
|46
|11
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|35
|12
|17
|2
|4
|108
|120
|-12
|44
|12
|Pioneers Vorarlberg
|35
|7
|20
|4
|4
|85
|142
|-57
|33
|13
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|37
|4
|27
|4
|2
|89
|164
|-75
|22