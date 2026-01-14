Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, importante successo di Bolzano in casa di Fehervar nella serata di ICE League

5 minuti fa

Bolzano Hockey Fehervar ©Soós Attila

Due soli match in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. Bolzano, infatti, era di scena in casa di Fehervar e ha centrato un importante successo. Gli altoatesini interrompono una serie di tre sconfitte consecutive all’overtime raggiunge Salisburgo al terzo posto in classifica generale con 69 punti.

FEHERVAR AV19-BOLZANO 3-4

Gli altoatesini passano subito in vantaggio con Mantenuto che sblocca il punteggio al minuto 14:36. I padroni di casa rispondono nel secondo tempo con Terbocs che pareggia i conti al 31:59, quindi passano a condurre con Hari al 32:27. I Foxes reagiscono nel terzo periodo e, prima pareggiano i conti con McClure al 44:17, quindi tornano avanti con Gersich al 56:34. Fehervar non ci sta e riporta il match in parità al 57:37, ma Bolzano chiude i conti a 53 secondi dalla sirena ancora con Gersich che segna il 4-3 definitivo.

Nell’altro incontro: Black Wings Lienz-Ferencvaros 5-1

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026

1 EC-KAC 36 22 6 3 5 126 85 41 77
2 Moser Medical Graz99ers 36 19 5 6 6 119 77 42 75
3 EC Red Bull Salzburg 37 18 10 6 3 121 76 45 69
4 HCB Südtirol Alperia 36 20 9 2 5 128 91 37 69
5 Olimpija Ljubljana 38 17 13 6 2 139 106 33 65
6 HC Falkensteiner Pustertal 35 17 12 3 3 122 97 25 60
7 Hydro Fehervar AV 19 37 15 17 2 3 89 116 -27 52
8 Steinbach Black Wings Linz 37 12 18 6 1 119 119 0 49
9 FTC-Telekom 37 13 17 1 6 99 132 -33 47
10 Vienna Capitals 36 12 17 3 4 89 108 -19 46
11 EC iDM Wärmepumpen VSV 35 12 17 2 4 108 120 -12 44
12 Pioneers Vorarlberg 35 7 20 4 4 85 142 -57 33
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 37 4 27 4 2 89 164 -75 22
