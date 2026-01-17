Hockey ghiaccio: Cavaliers a valanga su Vipiteno in Alps. Bene Asiago, male Cortina

Uno dei tanti sabati sera della prima fase dell’Alps Hockey League 2025-2026 è andato ufficialmente in archivio. Diverse le partite, in questo 17 gennaio, che hanno riguardato le squadre italiane: ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Roboante 4-0 degli Unterland Cavaliers sul Vipiteno, in una partita di “clamoroso” sviluppo: 0-0 per i primi due terzi di gara, poi al 43′ si accende Potsinok che scaraventa in porta il primo dei suoi quattro gol personali andando a schiantare i Broncos, incapaci di reagire alla furia del giocatore dei “Cavalieri”.

Sconfitta larga del Cortina, 5-1, in casa degli Adler Stadtwerke Kitzbühel. Dopo il botta e risposta del primo periodo di gioco, sull’asse Frowis-Pompanin, gli austriaci sono saliti di tono ripassando in vantaggio con Waschnig diventando poi imprendibili grazie alle zampate di Crnkic, Maxa e Podlipnik.

Bella infine la vittoria dell’Asiago che la spunta 4-3 sull’EK Die Zeller Eisbären. I neocampioni d’Italia, in un incontro da montagne russe, vanno avanti e poi vengono ripresi risolvendo la contesa con la griffe di Porco a meno di dieci giri di lancette dalla fine e la resistenza finale all’assedio avversario.

In classifica, Red Bull Hockey Juniors primi con 69 punti in 32 partite disputate. Asiago al 4° posto con 57 punti in altrettante gare disputate. L’Alps Hockey League tornerà in campo martedì 20 gennaio con il match fra Renon e Bregenzerwald.