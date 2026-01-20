Hockey ghiaccio, i convocati dell’Italia per le Olimpiadi 2026: confermato il gruppo dell’European Cup of Nations

Una giornata importante per l’Italia dell’hockey sul ghiaccio. Oggi, martedì’ 20 gennaio, l’head coach Jukka Jalonen, di concerto ai vice-allenatori Giorgio De Bettin e Stefan Mair, ha diramato i convocati delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 per ciò che concerne la selezione maschile.

Non ci sono novità né colpi di scena. La compagine che tornerà alla rassegna a cinque cerchi dopo ben vent’anni di assenza sarà formata dai giocatori che hanno già preso parte alle due rilevanti tappe di European Cup Of Nations disputate tra novembre e dicembre in Polonia ed Ungheria.

Il reparto portieri è formato da Damian Clara (Brynäs IF/Svezia), Davide Fadani (Kloten/Svizzera) e Gianluca Vallini (HC Bolzano). Gli otto difensori sono invece Dylan Di Perna (HC Bolzano, unico che non ha svolto l’European Cup of Nations per motivi fisici), Gregory Di Tomaso (HC Val Pusteria), Daniel Glira (HC Val Pusteria), Thomas Larkin (Schwenninger Wild Wings/Germania), Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca), Jason Seed (HC Bolzano), Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Germania) e Luca Zanatta (HC Val Pusteria).

Tra gli attaccanti figurano invece Matthew Bradley (HC Bolzano), Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera), Cristiano Di Giacinto (HC Bolzano), Luca Frigo (HC Bolzano), Mikael Frycklund (HC Val Pusteria), Dustin Gazley (HC Bolzano), Diego Kostner (Ambrì Piotta/Svizzera), Daniel Mantenuto (HC Bolzano), Giovanni Morini (Lugano/Svizzera), Alexander Petan (Olimpija Lubiana/Slovenia), Tommy Purdeller (HC Val Pusteria), Nick Saracino (HC Val Pusteria), Alessandro Segafredo (ZSC Lions Zurigo/Svizzera) e Marco Zanetti (HC Lugano/Svizzera).

Ricordiamo che l’Italia, inserita nel Gruppo B, farà il suo debutto mercoledì 11 febbraio contro la Svezia alla Milano Santa Giulia Ice Hockey Arena. L’inizio del match è fissato per le ore 21:10. Di seguito l’elenco completo dei convocati.

OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026: CONVOCATI DEL’ITALIA

PORTIERI Damian Clara (Brynäs IF/Svezia) Davide Fadani (Kloten/Svizzera) Gianluca Vallini (HC Bolzano)

DIFENSORI Dylan Di Perna (HC Bolzano) Gregory Di Tomaso (HC Val Pusteria) Daniel Glira (HC Val Pusteria) Thomas Larkin (Schwenninger Wild Wings/Germania) Phil Pietroniro (Rytiri Kladno/Repubblica Ceca) Jason Seed (HC Bolzano) Alex Trivellato (Schwenninger Wild Wings/Germania) Luca Zanatta (HC Val Pusteria)

ATTACCANTI Matthew Bradley (HC Bolzano) Tommaso De Luca (Ambrì Piotta/Svizzera) Cristiano DiGiacinto (HC Bolzano) Luca Frigo (HC Bolzano) Mikael Frycklund (HC Val Pusteria) Dustin Gazley (HC Bolzano) Diego Kostner (Ambrì Piotta/Svizzera) Daniel Mantenuto (HC Bolzano) Giovanni Morini (Lugano/Svizzera) Alexander Petan (Olimpija Lubiana/Slovenia) Tommy Purdeller (HC Val Pusteria) Nick Saracino (HC Val Pusteria) Alessandro Segafredo (ZSC Lions Zurigo/Svizzera) Marco Zanetti (HC Lugano/Svizzera)

RISERVE A CASA Portieri: Jacob Smith (Angers/Francia), Rudy Rigoni (HC Asiago). Difensori: Peter Spornberger (ERC Ingolstadt/Germania), Enrico Miglioranzi (HC Bolzano), Terrance Amorosa (Herning Blue Fox/Danimarca), Gregorio Gios (HC Asiago). Attaccanti: Alex Ierullo (HC Val Pusteria), Matthias Mantinger (HC Val Pusteria), Pascal Brunner (HC Bolzano), Bryce Misley (HC Bolzano), Julius Ramoser (Grizzlys Wolfsburg/Germania), Daniel Tedesco (Glasgow Clan/Regno Unito)