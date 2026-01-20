Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, Renon cade contro Bregenzerwald nella serata di Alps League

Pubblicato

1 minuto fa

il

Un solo incontro in programma nella serata di Alps Hockey League 2026, ma che vedeva una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. Renon è caduta in casa contro Bregenzerwald, incappando nella terza sconfitta nelle ultime cinque uscite. Un ko che, al momento, metterebbe fuori dalle prime 5 posizioni la formazione altoatesina.

RITTNER BUAM-BREGENZERWALD 1-2

Il match si apre con i padroni di casa che sbloccano il punteggio grazie a Ohler al minuto 6:10 su assist di Welychka. La reazione degli austriaci è immediata, con il pareggio di Lipsbergs al minuto 18:15 su assist di Kauppila. Nel secondo periodo arriva il sorpasso degli ospiti con Kramer che, in power-play, realizza il 2-1 al 33:40 su assist di Summer. Il terzo periodo vede Renon provare a tornare in parità ma gli austriaci tengono il risultato e centrano il successo.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026

1 Red Bull Hockey Juniors 32 21 6 1 4 128 77 +51 69
2 KHL Sisak 32 16 8 5 3 107 80 +27 61
3 EK Die Zeller Eisbären 32 17 9 4 2 105 88 +17 61
4 HC Migross Asiago 32 15 9 4 4 120 106 +14 57
5 Adler Stadtwerke Kitzbühel 33 13 12 7 1 119 98 +21 54
6 Rittner Buam SkyAlps 33 13 11 4 5 99 86 +13 52
7 EC Bregenzerwald 33 13 12 4 4 101 114 -13 51
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 31 12 12 2 5 90 98 -8 45
9 HC Gherdeina valgardena.it 33 11 15 2 5 98 127 -29 42
10 HC Meran/o Pircher 33 9 15 3 6 94 109 -15 39
11 S.G. Cortina Hafro 32 7 14 7 4 82 100 -18 39
12 HDD Jesenice 32 9 17 4 2 94 105 -11 37
13 Hockey Unterland Cavaliers 32 6 22 1 3 77 126 -49 23
