Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Renon cade contro Bregenzerwald nella serata di Alps League
Un solo incontro in programma nella serata di Alps Hockey League 2026, ma che vedeva una squadra italiana impegnata sul ghiaccio. Renon è caduta in casa contro Bregenzerwald, incappando nella terza sconfitta nelle ultime cinque uscite. Un ko che, al momento, metterebbe fuori dalle prime 5 posizioni la formazione altoatesina.
RITTNER BUAM-BREGENZERWALD 1-2
Il match si apre con i padroni di casa che sbloccano il punteggio grazie a Ohler al minuto 6:10 su assist di Welychka. La reazione degli austriaci è immediata, con il pareggio di Lipsbergs al minuto 18:15 su assist di Kauppila. Nel secondo periodo arriva il sorpasso degli ospiti con Kramer che, in power-play, realizza il 2-1 al 33:40 su assist di Summer. Il terzo periodo vede Renon provare a tornare in parità ma gli austriaci tengono il risultato e centrano il successo.
CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2026
|1
|Red Bull Hockey Juniors
|32
|21
|6
|1
|4
|128
|77
|+51
|69
|2
|KHL Sisak
|32
|16
|8
|5
|3
|107
|80
|+27
|61
|3
|EK Die Zeller Eisbären
|32
|17
|9
|4
|2
|105
|88
|+17
|61
|4
|HC Migross Asiago
|32
|15
|9
|4
|4
|120
|106
|+14
|57
|5
|Adler Stadtwerke Kitzbühel
|33
|13
|12
|7
|1
|119
|98
|+21
|54
|6
|Rittner Buam SkyAlps
|33
|13
|11
|4
|5
|99
|86
|+13
|52
|7
|EC Bregenzerwald
|33
|13
|12
|4
|4
|101
|114
|-13
|51
|8
|Wipptal Broncos Weihenstephan
|31
|12
|12
|2
|5
|90
|98
|-8
|45
|9
|HC Gherdeina valgardena.it
|33
|11
|15
|2
|5
|98
|127
|-29
|42
|10
|HC Meran/o Pircher
|33
|9
|15
|3
|6
|94
|109
|-15
|39
|11
|S.G. Cortina Hafro
|32
|7
|14
|7
|4
|82
|100
|-18
|39
|12
|HDD Jesenice
|32
|9
|17
|4
|2
|94
|105
|-11
|37
|13
|Hockey Unterland Cavaliers
|32
|6
|22
|1
|3
|77
|126
|-49
|23