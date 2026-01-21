Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, doppio successo per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League

45 secondi fa

Val Pusteria hockey ©Foppa Iwan - HC Pustertal
Val Pusteria ©Foppa Iwan - HC Pustertal

Doppio successo per le squadre italiane nella serata di ICE Hockey League 2026. Val Pusteria supera 3-2 Klagenfurt, mentre Bolzano supera Innsbruck all’overtime. 

INNSBRUCK-BOLZANO 4-5 dopo overtime

Il match si apre con gli austriaci che passano in vantaggio dopo 5:53 con Wilkins. Bolzano pareggia subito i conti con Samuelsson al 13:15, quindi passa a condurre con Gennaro al 20:28, quindi arriva anche il 3-1 con McClure al 35:19. Innsbruck nel momento peggio cambia marcia e, prima accorcia le distanze con Wilkins al 40:44, pareggia i conti con lo stesso Wilkins per il 3-3 al 45:30. I Foxes rimettono il naso avanti al 46:27 con Mantenuto, quindi l’onnipresente Wilkins riporta il match in parità al 54:58 per il 4-4. La sfida va all’overtime con McClure che regala il successo agli altoatesini al 63:39.

VALPUSTERIA-KLAGENFURT 3-2

I padroni di casa realizzano l’1-0 con Zanatta al 16:57, quindi gli austriaci pareggiano con From al 26:17. Nel terzo periodo di nuovo gialloneri avanti con Mantlinger al 43:59, prima che Fraser riporti tutto in parità al 48:36. Nel finale i Lupi segnano il 3-2 con Bowlby al 56:53 e centrano il successo.

Nell’altro incontro Ferencvaros supera Salisburgo 4-2.

CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026 

1 EC-KAC 39 23 7 4 5 136 93 43 82
2 Moser Medical Graz99ers 38 20 6 6 6 125 80 45 78
3 EC Red Bull Salzburg 40 20 11 6 3 135 86 49 75
4 HCB Südtirol Alperia 39 21 10 3 5 140 104 36 74
5 HC Falkensteiner Pustertal 38 20 12 3 3 133 101 32 69
6 Olimpija Ljubljana 38 17 13 6 2 139 106 33 65
7 Hydro Fehervar AV 19 39 15 17 2 5 93 122 -29 54
8 FTC-Telekom 40 14 19 1 6 106 142 -36 50
9 Steinbach Black Wings Linz 39 12 20 6 1 123 127 -4 49
10 Vienna Capitals 38 13 18 3 4 94 114 -20 49
11 EC iDM Wärmepumpen VSV 37 12 18 3 4 113 127 -14 46
12 Pioneers Vorarlberg 37 8 21 4 4 89 146 -57 36
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 40 5 28 4 3 98 176 -78 26
