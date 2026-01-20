Hockey ghiaccio femminile, le convocate dell’Italia per le Olimpiadi 2026: azzurre per stupire

Il dado è tratto. Tra poco più di due settimane la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile prenderà parte per la seconda volta della sua storia ai Giochi Olimpici. E lo farà chiaramente alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, rassegna in cui l’obiettivo delle azzurre sarà quello di dare fastidio e di stupire, forti anche di quanto fatto vedere negli impegni precedenti. Oggi, martedì 20 gennaio, l’head coach Eric Bouchard ha resa ufficiale la lista delle convocate per l’evento a cinque cerchi che, nella fattispecie, sarà composta da ventitré giocatrici.

Il roster come normale che sia si basa sulle scelte fatte in tempi recenti tra le amichevoli ufficiali e la lunga trasferta in Canada. A conti fatti non sarà della partita solo Maddalena Bedont, chiamata dalla Nazionale Under 18 nel Mondiale di categoria, oltre che l’attaccante Samantha Gius.

Saranno quindi tre i portieri: stiamo parlando di Gabriella Frances Durante (Real Torino), Martina Fedel (University of Guelph/Canada) e Margherita Ostoni (Pinerolo Ghiaccio), mentre il reparto difensivo sarà contrassegnato da sette profili, ovvero Laura Fortino (Real Torino), Kristen Guerriero (EV Bozen 84 Eagles), Laura Lobis (SV Kaltern-HC Caldaro), Nadia Mattivi (Lulea HF/Svezia), Jacqueline Pierri (EV Bozen 84 Eagles), Franziska Stocker (Sodertalje/Svezia) e Amie Fielding Varano (Malmo Redhawks/Svezia).

Tra gli attaccanti spazio invece ad Aurora Enrica Abatangelo (Davos/Svizzera), Eleonora Bonafini (EV Bozen 84 Eagles), Anna Caumo (HC Pustertal Junior), Kristin Della Rovere, Matilde Fantin (Penn State University/Stati Uniti d’America), Manuela Heidenberger (HPK/Finlandia), Sara Kaneppele (EV Bozen 84 Eagles), Marta Mazzocchi (ASD Aosta Gladiators), Greta Niccolai (Ambrì Piotta/Svizzera), Justine Reyes (MoDo Hockey/Svezia), Rebecca Roccella (Davos/Svizzera), Carola Saletta (Friborgo/Svizzera) e Kayla Tutino (Real Torino).

HOCKEY GHIACCIO: LE CONVOCATE DELL’ITALIA PER LE OLIMPIADI INVERNALI MILANO CORTINA 2026

PORTIERI

Gabriella Frances Durante (Real Torino)

Martina Fedel (University of Guelph/Canada)

Margherita Ostoni (Pinerolo Ghiaccio)

DIFENSORI

Laura Fortino (Real Torino)

Kristen Guerriero (EV Bozen 84 Eagles)

Laura Lobis (SV Kaltern-HC Caldaro)

Nadia Mattivi (Lulea HF/Svezia)

Jacqueline Pierri (EV Bozen 84 Eagles)

Franziska Stocker (Sodertalje/Svezia)

Amie Fielding Varano (Malmo Redhawks/Svezia)

ATTACCANTI

Aurora Enrica Abatangelo (Davos/Svizzera)

Eleonora Bonafini (EV Bozen 84 Eagles)

Anna Caumo (HC Pustertal Junior)

Kristin Della Rovere

Matilde Fantin (Penn State University/Stati Uniti d’America)

Manuela Heidenberger (HPK/Finlandia)

Sara Kaneppele (EV Bozen 84 Eagles)

Marta Mazzocchi (ASD Aosta Gladiators)

Greta Niccolai (Ambrì Piotta/Svizzera)

Justine Reyes (MoDo Hockey/Svezia)

Rebecca Roccella (Davos/Svizzera)

Carola Saletta (Friborgo/Svizzera)

Kayla Tutino (Real Torino)

RISERVE A CASA

Difensore: Maddalena Bedont (TPS/Finlandia). Attaccante: Samantha Gius (Langenthal Damen/Svizzera)