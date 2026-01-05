Seguici su
Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio, doppia sconfitta per Bolzano e Val Pusteria nella serata di ICE League

Pubblicato

39 secondi fa

il

Bolzano Hockey ©HCB/Vanna Antonello

Ben sei match in programma nella serata di ICE Hockey League 2026 con le due formazioni italiane sul ghiaccio. Bolzano cede agli shoot-out contro Salisburgo, mentre Val Pusteria è caduta in casa della capolista Klagenfurt.

KLAGENFURT-VAL PUSTERIA 3-2

I padroni di casa passano subito a condurre con Schwinger che sblocca il punteggio dopo appena 32 secondi, quindi arriva anche il raddoppio di From al 15:35. I Lupi rispondono con Bowlby a 12 secondi dal primo intervallo. Nel secondo periodo Waschnig riporta a 2 le reti di distacco al 32:06. Nel finale Frycklund accorcia di nuovo per gli altoatesini al 55.37 ma è troppo tardi.

BOLZANO-RED BULL SALISBURGO: 1-2  dopo shoot-out.

Si parte forte con gli austriaci che sbloccano il punteggio grazie a Huber al minuto 11:57. Bolzano reagisce e pareggia subito i conti con Bradley al 15:39. La sfida prosegue all’insegna dell’equilibrio tanto che il punteggio di 1-1 viene confermato fino all’ultimo minuto. Si va all’overtime ma il punteggio di parità non si modifica. La sfida si decide ai tiri di rigore e sono gli austriaci a centrare il successo.

Negli altri incontri:

  • Fehervar-Graz 5-2
  • Olimpia Lubiana-Ferencvaros 5-1
  • Vienna-Villach 5-2
  • Vorarlberg-Innsbruck 6-4

LA CLASSIFICA DELLA ICE HOCKY LEAGUE 2026

1 EC-KAC 35 21 6 3 5 123 83 40 74
2 Moser Medical Graz99ers 34 18 5 5 6 112 75 37 70
3 EC Red Bull Salzburg 35 17 9 5 3 114 71 43 65
4 HCB Südtirol Alperia 33 19 9 2 2 118 79 39 64
5 Olimpija Ljubljana 36 16 12 6 2 134 100 34 62
6 HC Falkensteiner Pustertal 34 16 12 3 3 118 96 22 57
7 Hydro Fehervar AV 19 34 14 16 2 2 80 107 -27 48
8 Vienna Capitals 34 12 16 3 3 87 101 -14 45
9 Steinbach Black Wings Linz 34 11 17 5 1 110 112 -2 44
10 EC iDM Wärmepumpen VSV 33 12 16 1 4 101 113 -12 42
11 FTC-Telekom 34 11 16 1 6 87 120 -33 41
12 Pioneers Vorarlberg 33 7 19 3 4 78 135 -57 31
13 HC TIWAG Innsbruck – Die Haie 35 4 25 4 2 84 154 -70 22

 

