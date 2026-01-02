Hockey ghiaccio: Renon e Gherdeina vincono nelle prime partite dell’Alps League nel 2026

Il primo matchday del 2026 dell’Alps Hockey League è ufficialmente andato in archivio, con tante gare in agenda riguardanti le squadre italiane. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Affermazione esterna del Renon, che si è imposto 1-3 in rimonta nell’incrocio tutto azzurro contro gli Unterland Cavaliers: rete dei padroni di casa Eriksson, poi Cuglietta si scatena andando prima a pareggiare e poi a firmare l’1-2 suggellato dalla zampata finale di Öhler.

Perentorio 3-0 del Gherdeina sull’EK Die Zeller Eisbären: in apertura Pitschieler e Buono e poi Deluca per il tris negli ultimi giri di lancette. Pesantissimo 4-3 dei Vipiteno Broncos sui Red Bull Hockey Juniors: partita fatta di sorpassi e controsorpassi con la tripletta di Conci a determinare la vittoria dei padroni di casa.

Infine il 2-3 dell’Asiago sulla pista del Merano, in un’altra gara tutta italiana decisa all’overtime. Partita inaugurata dallo 0-2 ad opera di Traversa e Johnson, riequilibrata dalla pronta replica in due tempi di Stefanson e Gellon. Poi i supplementari: dopo 49″ Valentini segna il gol che fa esultare i veneti.