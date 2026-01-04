Hockey ghiaccio: Vipiteno ancora bene in Alps. Nei “derby” vincono Merano, Asiago e Cavaliers

Un’altra densissima serata dell’Alps Hockey League 2025-2026 è andata in archivio. Tantissimi gli incontri per le squadre italiane impegnate in pista, spesso anche con veri e propri “derby”: ecco come sono andate le cose nel dettaglio in questa domenica 4 gennaio.

Vipiteno supera 4-3 lo Jesenice. Super prestazione dei Broncos che in meno di 27 minuti infilano a referto un poker senza repliche. A segno: Gschliesser, Eisendle, Zecchetto e Livingston. Nel terzo periodo è poi arrivata la reazione degli sloveni: Bohinc e due volte Slivnik hanno messo paura ai padroni di casa, considerando che il gol del 4-3 è arrivato a più di 5 minuti dalla fine, senza che però i balcanici riuscissero a pareggiare le cose.

Poi gli incroci tutti italiani. Merano la spunta 1-2 in casa del Renon, decisivi Fuchs e Cruseman nel secondo e nel terzo segmento di gara, Asiago supera 3-2 all’overtime il Gherdeina, grazie alla zampata decisiva di Valentini (autore complessivamente di una doppietta), gli Unterland Cavaliers espugnano 3-4 la pista del Cortina, in una partita da montagne russe che sembrava avviarsi ai supplementari è stato il guizzo di Sullmann Pilser a risolvere le cose per i “Cavalieri”.

La classifica generale vede al momento in testa i Red Bull Hockey Juniors, con 60 punti raccolti in 28 giornate giocate. Asiago miglior formazione italiana: veneti al 4° posto con 51 punti in 30 partite. L’Alps Hockey League 2025-2026 tornerà in campo la sera dell’Epifania: il 6 gennaio.