Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Bolzano vince il derby nel sabato di ICE League, Valpusteria K.O
Il derby se lo prende Bolzano. Le foxes hanno infatti vinto per 3-5 la sfida contro Valpusteria andata in scena questa sera sul ghiaccio di Brunico in occasione del turno valido per il Campionato ICE League 2025-2026 di hockey su ghiaccio. Successo molto importante per gli ospiti che, adesso, viaggiano al quarto posto in classifica staccando i rivali di sei punti.
Molto interessante la sfida delle due compagini, accesasi in modo netto dopo una prima mezz’ora terminata con il tabellino fermo. Il primo team a smuovere le acque è appunto Bolzano che, al 3:21 del secondo periodo, rompe gli indugi andando in vantaggio con Di Giacinto, salvo poi subire il pareggio ad opera di Purdeller (6:03). Le foxes passano nuovamente avanti poco dopo con Bradley (8:30), ma Purdeller ancora una volta mette a referto il timbro del 2-2.
La spallata arriva tutta nel terzo tempo, quando Frigo al 4:44 segna il colpo del 2-3, preludio del 2-4 sigillato da Pollock (5:22). Una rete che si rivela decisiva; al 10:05 infatti Frycklund va a segno e riapre i giochi: sarà però Gersich a spegnere definitivamente gli entusiasmi, realizzando il 3-5 a venti secondi dalla fine dell’incontro.
Riportiamo di seguito la classifica aggiornata di Ice League .
CLASSIFICA CAMPIONATO ICE LEAGUE 2025-2026 (AGGIORNATA AL 3 GENNAIO)
|Team
|GP
|W
|L
|OTW
|OTL
|GF
|GA
|GD
|PTS
|1
|EC-KAC
|34
|20
|6
|3
|5
|120
|81
|39
|71
|2
|Moser Medical Graz99ers
|33
|18
|4
|5
|6
|110
|70
|40
|70
|3
|EC Red Bull Salzburg
|34
|17
|9
|5
|3
|113
|70
|43
|64
|4
|HCB Südtirol Alperia
|32
|19
|9
|2
|2
|117
|78
|39
|63
|5
|Olimpija Ljubljana
|35
|15
|12
|6
|2
|129
|99
|30
|59
|6
|HC Falkensteiner Pustertal
|33
|16
|11
|3
|3
|116
|93
|23
|57
|7
|Hydro Fehervar AV 19
|33
|13
|16
|2
|2
|75
|105
|-30
|45
|8
|Steinbach Black Wings Linz
|34
|11
|17
|5
|1
|110
|112
|-2
|44
|9
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|32
|12
|15
|1
|4
|99
|108
|-9
|42
|10
|Vienna Capitals
|33
|11
|16
|3
|3
|82
|99
|-17
|42
|11
|FTC-Telekom
|33
|11
|15
|1
|6
|86
|115
|-29
|41
|12
|Pioneers Vorarlberg
|32
|6
|19
|3
|4
|72
|131
|-59
|28
|13
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|34
|4
|24
|4
|2
|80
|148
|-68
|22