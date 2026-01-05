Hockey ghiaccio, i convocati di USA e Canada per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026: parata di stelle NHL, c’è Crosby!

Team USA ed il Canada hanno ufficializzato recentemente la lista dei convocati per il torneo olimpico maschile di hockey su ghiaccio che si terrà a Milano da mercoledì 11 a domenica 22 febbraio. Questa edizione segna il ritorno degli atleti NHL alle Olimpiadi dodici anni dopo i Giochi di Sochi 2014, infatti i roster delle due superpotenze nordamericane sono impressionanti e possono puntare alla medaglia d’oro.

La squadra statunitense vuole interrompere un lungo digiuno olimpico che dura dal memorabile trionfo di Salt Lake City 1980 (ricordato come “Miracle on Ice”) e si presenterà in Italia con tanti protagonisti della lega professionistica più importante al mondo come i fratelli Brady e Matthew Tkachuk, mentre in attacco le uniche assenze di peso sono quelle di Kane dei Red Wings e Caufield dei Montreal Canadiens.

Discorso simile anche per il team canadese, composto da 25 giocatori che hanno vinto complessivamente 22 Stanley Cup e 8 medaglie d’oro ai Mondiali IIHF. Presente anche Sidney Crosby, una vera leggenda dell’hockey capace di conquistare ben tre Stanley Cup nell’arco della sua straordinaria carriera, oltre al formidabile attaccante Brad Marchand decisivo nella vittoria dei Florida Panthers nella scorsa finale di Stanley Cup.

Di seguito tutti i convocati di USA e Canada per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 nell’hockey su ghiaccio maschile.

TEAM USA

PORTIERI

Jake Oettinger (Dallas Stars/NHL)

Connor Hellebuyck (Winnipeg Jets/NHL)

Jeremy Swayman (Boston Bruins/NHL)

DIFENSORI

Zach Werenski (Columbus Blue Jackets/NHL)

Brock Faber (Minnesota Wild/NHL)

Jake Sanderson (Ottawa Senators/NHL)

Jacob Slavin (Carolina Hurricanes/NHL)

Noah Hanifin (Vegas Golden Knights/NHL)

Quinn Hughes (Minnesota Wild/NHL)

Seth Jones (Florida Panthers/NHL)

Charlie McAvoy (Boston Bruins/NHL).

ATTACCANTI

J.T. Miller (New York Rangers/NHL)

Brock Nelson (New York Islanders/NHL)

Clayton Keller (Utah Hockey Club/NHL)

Dylan Larkin (Detroit Red Wings/NHL)

Auston Matthews (Toronto Maple Leafs/NHL)

Jack Hughes (New Jersey Devils/NHL)

Tage Thompson (Buffalo Sabres/NHL)

Brady Tkachuk (Ottawa Senators/NHL)

Matthew Tkachuk (Florida Panthers/NHL)

Vincent Trocheck (New York Rangers/NHL)

Matt Boldy (Minnesota Wild/NHL)

Kyle Connor (Winnipeg Jets/NHL)

Jack Eichel (Vegas Golden Knights/NHL)

Jake Guentzel (Tampa Bay Lightning/NHL)

CANADA

PORTIERI

Jordan Binnington (St. Louis Blues/NHL)

Darcy Kuemper (Los Angeles Kings/NHL)

Logan Thompson (Washington Capitals/NHL)

DIFENSORI

Drew Doughty (Los Angeles Kings/NHL)

Thomas Harley (Dallas Stars/NHL)

Cale Makar (Colorado Avalanche/NHL)

Josh Morrissey (Winnipeg Jets/NHL)

Colton Parayko (St. Louis Blues/NHL)

Travis Sanheim (Philadelphia Flyers/NHL)

Shea Theodore (Vegas Golden Knights/NHL)

Devon Toews (Colorado Avalanche/NHL)

ATTACCANTI

Macklin Celebrini (San Jose Sharks/NHL)

Anthony Cirelli (Tampa Bay Lightning/NHL)

Sidney Crosby (Pittsburgh Penguins/NHL)

Brandon Hagel (Tampa Bay Lightning/NHL)

Bo Horvat (New York Islanders/NHL)

Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche/NHL)

Brad Marchand (Florida Panthers/NHL)

Mitch Marner (Vegas Golden Knights/NHL)

Connor McDavid (Edmonton Oilers/NHL)

Brayden Point (Tampa Bay Lightning/NHL)

Sam Reinhart (Florida Panthers/NHL)

Mark Stone (Vegas Golden Knights/NHL)

Nick Suzuki (Montréal Canadiens/NHL)

Tom Wilson (Washington Capitals/NHL)