Hockey ghiaccio

Hockey ghiaccio: Italia femminile, ultimo raduno prima di Milano Cortina 2026

Pubblicato

44 minuti fa

il

Nazionale Italiana Femminile Hockey Ghiaccio - Vanna Antonello
Dopo i collegiali in Canada degli scorsi mesi, con l’ultimo conclusosi pochi giorni fa, la nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio è rientrata in Italia per ultimare la propria preparazione verso i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

La squadra, agli ordini dello staff tecnico coordinato dall’head coach Eric Bouchard, si troverà infatti da oggi – 27 gennaio – a giovedì prossimo – 29 gennaio – alla Würth Arena di Egna (Bolzano) prima di approdare venerdì 30 gennaio nella città meneghina.

Dal 31 gennaio al 4 febbraio ulteriori allenamenti a Milano fra la Santagiulia Ice Hockey Arena e della Milano Rho Ice Hockey Arena.

Poi il debutto nel torneo olimpico: giovedì 5 febbraio alle ore 14.40 contro la Francia, in un calendario che il 6 si fermerà per la Cerimonia d’Apertura di San Siro e che dal 7 febbraio ripartirà per le gare contro Svezia, Giappone (9 febbraio), e Germania (10 febbraio), tutte all’interno dell’agenda del Gruppo B, da cui passeranno solo le migliori 3 squadre per posizionarsi all’interno della griglia dei quarti di finale.

