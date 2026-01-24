Seguici su
Hockey ghiaccio: Asiago non si ferma più in Alps League, bene Vipiteno e Cortina

Pubblicato

20 minuti fa

il

Asiago Hockey/ Serena Fantini

Asiago non si ferma più. Dopo la clamorosa vittoria di giovedì scorso cnotro il Sazburg II, la compagine veneta ha incasellato un altro successo maturato a seguito del tempo regolamentare, battendo Jesenice ai rigori per 4-5. 

Continuo botta e risposta quello tra le due squadre. A partire meglio sono stati gli italiani, capaci di chiudere 2-1 il primo tempo, per poi subire il ritorno degli avversari nel secondo, terminato con il parziale di 3-3. Nel terzo ed ultimo periodo poi Sojer all’11:39 ha messo a referto il colpo del 3-2, per poi però essere raggiunto da Valentini (17:51), il quale ha poi traghettato la disputa ai supplementari, chiusi con un nulla di fatto.

Nella lotteria dei rigori la spunta l’hockey club, ancora proprio al penalty realizzato da Valentini. Sorride anche Vipiteno, passata per 3-2 su Kitzbuhel, così come Cortina, autrice di una sfida senza storia con una Gherdeina silurata per 5-1. Male invece l’Unterland, caduta al cospetto del Bregenzerwald per 6-1.

L’Alps League tornerà il 27 gennaio. Di seguito la classifica aggiornata. 

CLASSIFICA ALPS LEAGUE AGGIORNATA AL 24 GENNAIO

Team GP W L OTW OTL GF GA GD PTS
1 Red Bull Hockey Juniors 34 21 7 1 5 133 86 +47 70
2 EK Die Zeller Eisbären 34 19 9 4 2 115 90 +25 67
3 KHL Sisak 33 17 8 5 3 113 85 +28 64
4 HC Migross Asiago 34 15 9 6 4 131 115 +16 61
5 Adler Stadtwerke Kitzbühel 34 13 12 7 2 121 101 +20 55
6 EC Bregenzerwald 34 14 12 4 4 107 115 -8 54
7 Rittner Buam SkyAlps 33 13 11 4 5 99 86 +13 52
8 Wipptal Broncos Weihenstephan 33 13 12 3 5 95 101 -6 50
9 S.G. Cortina Hafro 34 8 15 7 4 92 107 -15 42
10 HC Gherdeina valgardena.it 34 11 16 2 5 99 132 -33 42
11 HC Meran/o Pircher 34 9 16 3 6 95 111 -16 39
12 HDD Jesenice 33 9 17 4 3 98 110 -12 38
13 Hockey Unterland Cavaliers 34 6 24 1 3 80 139 -59 23
