FAVOLA A MELBOURNE! Francesco Maestrelli piega Atmane dopo una maratona nel suo debutto Slam e avanza agli Australian Open

Continua il momento d’oro di Francesco Maestrelli agli Australian Open 2026 di tennis: l’azzurro, dopo aver superato le qualificazioni ed essersi preso per la prima volta in carriera il main draw di torneo del Grand Slam, vince anche all’esordio nel tabellone principale di Melbourne, ribaltando il pronostico contro il transalpino Terence Atmane, sconfitto con lo score di 6-4 3-6 6-7 (4) 6-1 6-1 dopo 3 ore e 28 minuti di battaglia. Per l’azzurro potrebbe esserci al secondo turno il match di lusso contro il serbo Novak Djokovic, numero 4 del seeding, che sarà impegnato con lo spagnolo Pedro Martinez.

Nel primo set l’azzurro impiega qualche minuto per superare l’emozione, Atmane vince i primi 5 punti e nel secondo game Maestrelli deve subito annullare due palle break, affidandosi soprattutto alla prima di servizio. Col passare dei minuti l’azzurro entra in partita e poi è proprio il pisano a procurarsi un break point nel settimo game, che Maestrelli sfrutta sul 30-40, allungando sul 4-3. L’azzurro tiene i due successivi turni al servizio ed incamera la frazione sul 6-4 dopo 42 minuti.

Nella seconda partita arriva la reazione del transalpino, che nel secondo game trascina ai vantaggi l’azzurro e gli strappa la battuta, scappando poi sul 3-0 non pesante. Maestrelli ha la possibilità di rientrare nel quinto game, ma non sfrutta due occasioni per il controbreak, ed Atmane non concede altre opportunità all’azzurro, andando a pareggiare i conti al terzo set point col 6-3 in 51 minuti.

Nella terza frazione i rimpianti di Maestrelli sono tutti condensati nel quarto game, quando l’azzurro si porta sullo 0-40 in risposta, ma poi manca tre palle break consecutive, col francese che si salva ai vantaggi. Si va al tiebreak e ad essere decisivo è un unico minibreak, con Atmane che dal 2-3 va sul 5-3 e poi passa a condurre conquistando il parziale sul 7-4 dopo 56 minuti.

Nella quarta partita il canovaccio si ribalta, con Maestrelli che in avvio ottiene il break a trenta e poi lo conferma a zero, scappando sul 2-0. L’azzurro sfrutta il momento favorevole e centra un altro break ai vantaggi del terzo gioco, allungando ancora, per poi portarsi rapidamente sul 4-0. Atmane è in balia di Maestrelli, che domina in lungo ed in largo, strappando la battuta al transalpino anche nel settimo gioco, per impattare nuovamente grazie al 6-1 in 28 minuti.

Nella frazione decisiva l’equilibrio dura poco, infatti nel quarto game il pisano si porta sullo 0-40 in risposta ed alla terza occasione toglie ancora il servizio ad Atmane. Scorrono i titoli di coda dell’incontro: nel sesto game arriva un altro strappo in favore dell’azzurro, che vola sul 5-1. Maestrelli completa poco dopo il proprio capolavoro, portando a casa il successo al primo match point sul 6-1 in 31 minuti.

Le statistiche sorridono all’azzurro, che vince 147 punti contro i 132 dell’avversario, mettendo a segno ben 60 vincenti, a fronte di 45 gratuiti, mentre il conto è di 34-33 per Atmane. Maestrelli ottiene moltissimo dal servizio, mettendo a segno 28 ace, contro i 14 del rivale, concedendo 8 doppi falli a fronte dei 4 del transalpino. Il pisano sfrutta 6 delle 16 palle break avute a disposizione e ne cancella 2 delle 3 concesse al francese.