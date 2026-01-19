Sport in tvTennis
Dove vedere in tv Cocciaretto-Grabher, Australian Open 2026: orario, programma, streaming
Il primo turno del tabellone di singolare femminile degli Australian Open 2026 di tennis si completerà domani, martedì 20 gennaio: esordio a Melbourne per Elisabetta Cocciaretto, reduce dal trionfo di Hobart partendo dalle qualificazioni, con l’azzurra che inizierà il proprio cammino contro l’austriaca Julia Grabher.
Molto datato l’unico precedente tra le due, che risale al WTA 125 di Makarska 2022: negli ottavi di finale si impose l’azzurra per 6-4 7-5. Il match tra l’italiana e l’austriaca sarà il secondo in programma sul Court 15 e si giocherà al termine del doppio tra i kazaki Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov e gli argentini Tomas Martin Etcheverry/Camilo Ugo Carabelli, match che inizierà a partire dall’1.00 ora italiana.
La diretta tv del match dell’azzurra del primo turno degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming della partita sarà disponibile su discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.
CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026
Martedì 20 gennaio
Court 15
Dall’1.00 ora italiana
Andrey Golubev/Aleksandr Nedovyesov (Kazakistan) – Tomas Martin Etcheverry/Camilo Ugo Carabelli (Argentina)
A seguire
Julia Grabher (Austria) – Elisabetta Cocciaretto (Italia)
PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista.
Diretta streaming: discovery+, HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.