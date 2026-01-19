Australian Open 2026, programma di domani (20 gennaio): orari, tv, ordine di gioco, italiani in campo

Si completerà il primo turno dei tabelloni di singolare e si apriranno i tornei di doppio agli Australian Open 2026 di tennis: domani, martedì 20 gennaio, nella terza giornata, scenderanno in campo ben 9 italiani, dei quali 6 impegnati nell’esordio in singolare.

Toccherà a Jannik Sinner contro il transalpino Hugo Gaston, a Lorenzo Musetti contro il belga Raphael Collignon, a Luciano Darderi col cileno Cristian Garin, a Luca Nardi col qualificato cinese Wu Yibing, a Lorenzo Sonego con lo spagnolo Carlos Taberner, e ad Elisabetta Cocciaretto con l’austriaca Julia Grabher.

Nel tabellone di doppio femminile esordiranno Sara Errani e Jasmine Paolini, che sfideranno la britannica Maia Lumsden e la cinese Tang Qianhui, infine nel torneo maschile giocherà anche Mattia Bellucci, in coppia col magiaro Fabian Marozsan, contro il lusitano Francisco Cabral e l’austriaco Lucas Miedler.

La diretta tv dei match della terza giornata del primo turno degli Australian Open 2026 di tennis non sarà fruibile in chiaro, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels, infine la Diretta Live testuale degli incontri degli italiani sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2026

Martedì 20 gennaio

Rod Laver Arena

Dall’1.30 ora italiana

O. Oliynykova-M. Keys 9

Non prima delle 3.30 ora italiana

B. Shelton 8-U. Humbert

Non prima delle 9.00 ora italiana

H. Gaston-J. Sinner 2

N. Osaka 16-A. Ruzic

Margaret Court Arena

Dall’1.30 ora italiana

L. Musetti 5-R. Collignon

E. Rybakina 5-K. Juvan

Non prima delle 9.00 ora italiana

K. Boulter-B. Bencic 10

S. Mochizuki-S. Tsitsipas 31

John Cain Arena

Dall’1.00 ora italiana

T. Valentova-M. Joint 30

K. Khachanov 15-A. Michelsen

Non prima delle 7.00 ora italiana

V. Royer-T. Fritz 9

M. Inglis Q-K. Birrell

Kia Arena

Dall’1.00 ora italiana

S. Zhang-T. Preston WC

K. Pliskova-S. Stephens Q

D. Sweeny Q-G. Monfils

G. Dimitrov-T. Machac

1573 Arena

Dall’1.00 ora italiana

C. Garin-L. Darderi 22

J. Fonseca 28-E. Spizzirri

R. Sramkova-J. Ostapenko 24

L. Siegemund-L. Samsonova 18

ANZ Arena

Dall’1.00 ora italiana

L. Fernandez 22-J. Tjen

C. O’Connell WC-N. Basavareddy Q

H. Hurkacz-Z. Bergs

D. Kasatkina-N. Bartunkova Q

Court 5

Dall’1.00 ora italiana

A. Krueger-S. Bejlek

Non prima delle 2.30 ora italiana

G. Mpetshi Perricard-S. Baez

R. Sakamoto Q-R. Jodar Q

A. Pavlyuchenkova/C. Tauson-L. Kichenok/K. Volynets

Court 6

Dall’1.00 ora italiana

V. Gracheva-V. Golubic

Non prima delle 2.30 ora italiana

J. Mensik 16-P. Carreno Busta

J. Duckworth WC-D. Prizmic LL

R. Hijikata/T. Schoolkate-L. Johnson/J. Zielinski

Court 7

Dall’1.00 ora italiana

M. Lumsden/Q. Tang-S. Errani 2/J. Paolini 2

X. Wang-A. Kalinina Q

L. Nardi-Y. Wu Q

V. Kopriva-J. Struff

Court 8

Dall’1.00 ora italiana

J. Maleckova/M. Skoch-S. Bejlek A/L. Pigossi A

M. Demoliner/J. Rojer-A. Bublik/A. Shevchenko

E. Alexandrova WC/V. Williams WC-E. Arango/E. Jacquemot

I. Shymanovich/S. Sierra-O. Danilovic/A. Potapova

Court 12

Dall’1.00 ora italiana

F. Cerundolo/J. Cerundolo-H. Nys 8/E. Roger-Vasselin 8

T. Mihalikova 12/O. Nicholls 12-A. Bondar/J. Cristian

F. Cabral 9/L. Miedler 9-M. Bellucci/F. Marozsan

A. Eala/I. Martins-S. Aoyama/M. Linette

Court 13

Dall’1.00 ora italiana

L. Sonego-C. Taberner

L. Sun-L. Fruhvirtova Q

A. Kalinskaya 31-S. Kartal

S. Cirstea-E. Lys

Court 14

Dall’1.00 ora italiana

P. Udvardy-K. Siniakova

E. Quinn-T. Griekspoor 23

U. Eikeri/I. Neel-I. Jovic/V. Mboko

P. Isaro WC/N. Kaliyanda Poonacha WC-P. Martinez/J. Munar

Court 15

Dall’1.00 ora italiana

A. Golubev/A. Nedovyesov-T. Etcheverry/C. Ugo Carabelli

J. Grabher-E. Cocciaretto

P. Nouza/P. Rikl-T. Atmane/A. Muller

K. Krawietz 5/T. Puetz 5-A. Rinderknech/V. Vacherot

PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2026: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+, Eurosport 1 HD (1.30-14.30), Eurosport 2 HD (1.30-10.30 e 12.00-13.30), DAZN (1.30-14.30), HBO Max, Tim Vision e Prime Video Channels.

Diretta Live testuale: OA Sport.