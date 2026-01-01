Dove vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari, programma, streaming

La stagione 2026 del tennis inizierà con la United Cup, che si terrà in Australia: alla RAC Arena di Perth l’Italia, testa di serie numero 3 e capofila del Girone C, affronterà all’esordio la Svizzera domenica 4 gennaio alle ore 10.00 italiane.

L’Italia, capitanata da Stefano Cobolli, schiererà Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino, Andrea Vavassori, Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani, mentre la Svizzera, guidata da Stan Wawrinka, che sarà capitano e giocatore, potrà contare anche su Jakub Paul Luca Castelnuovo, Belinda Bencic e Naima Karamoko.

Il tie si aprirà alle ore 10.00 italiane con il singolare femminile tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic, poi a seguire nel singolare maschile Flavio Cobolli affronterà Stan Wawrinka, infine nel doppio misto le coppie dovrebbero essere formate da Sara Errani/Andrea Vavassori e da Belinda Bencic/Stan Wawrinka.

La diretta tv di Italia-Svizzera della United Cup 2026 di tennis sarà fruibile in chiaro su SuperTennis HD, mentre la diretta streaming delle partite sarà disponibile su SuperTenniX, infine la Diretta Live testuale del tie dell’Italia sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO UNITED CUP 2026

Domenica 4 gennaio – RAC Arena di Perth

Gruppo C: Italia-Svizzera

Dalle ore 10.00 italiane

Jasmine Paolini-Belinda Bencic – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire

Flavio Cobolli-Stan Wawrinka – Diretta tv su SuperTennis HD

A seguire

Sara Errani/Andrea Vavassori-Belinda Bencic/Stan Wawrinka – Diretta tv su SuperTennis HD

PROGRAMMA UNITED CUP 2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD.

Diretta streaming: SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.