Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Tennis

World Tennis Continental Cup 2025, Flavio Cobolli battuto da Andrey Rublev in un match ininfluente

Pubblicato

41 minuti fa

il

Per approfondire:
Flavio Cobolli
Flavio Cobolli / LaPresse

A punteggio ormai acquisito, diviene soltanto più rotonda l’affermazione del Team World sul Team Europe, sconfitto per 15-7 nella World Tennis Continental Cup 2025: a Shenzhen, in Cina, nell’ultimo singolare in programma, l’azzurro Flavio Cobolli esce sconfitto dalla sfida contro il russo Andrey Rublev, vittorioso per 6-3 6-4.

Nel primo set l’equilibrio si spezza nel quarto game, quando Rublev strappa a zero la battuta a Cobolli, ma l’azzurro reagisce subito e firma l’immediato controbreak, ancora a zero, prima di trovare l’aggancio sul 3-3. Da quel momento, però, il russo domina, vincendo dodici degli ultimi tredici punti giocati nel parziale, inframmezzati soltanto da un ace dell’azzurro, e così Rublev, grazie al break a quindici nell’ottavo game, incamera la frazione sul 6-3.

Nella seconda partita il canovaccio cambia, con l’azzurro che nel secondo game strappa la battuta a trenta al russo, scappando poi sul 3-0 non pesante. La situazione, però, si ribalta in maniera repentina, con il russo che trova il controbreak a quindici nel quinto game, opera l’aggancio sul 3-3, e poi toglie ancora il servizio a Cobolli, a trenta, per passare a condurre sul 4-3. Rublev tiene il servizio e scappa sul 5-3, l’azzurro resta aggrappato all’incontro, ma il russo cancella la palla per il controbreak ed al terzo match point chiude i conti sul 6-4.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità